Mit einem umjubelten Konzert der Metal-Legenden Saxon hat die zwölfte Ausgabe des METAL HAMMER PARADISE am Weißenhäuser Strand ein euphorisches Ende gefunden. Der Termin für die kommende Ausgabe ist mit dem 27. und 28. November 2026 bereits bestätigt. Für das nächste METAL HAMMER PARADISE waren bereits am Abend des letzten Festival-Tags mehr als 90 Prozent der Tickets verkauft. Die Konzert-Highlights der diesjährigen Ausgabe wurden von Arte live übertragen und sind ganzjährig in der Arte-Mediathek verfügbar.

Nach der Warm-up-Party am Donnerstag bestritten Turbokill den Auftakt des Musikprogramms. Auch Acts wie Iron Savior, Brothers Of Metal, Kanonenfieber oder Rhapsody Of Fire spielten großartige Konzerte, bevor Apocalyptica ihre Fans nach einer intensiven Symphonic Metal-Show begeisterten und heiser in die Nacht entließen. Am Samstag lieferten unter anderem Benediction, Tankard, April Art, D-A-D, J.B.O. und Nestor musikalische Höhepunkte, bis die englischen Heavy Metal-Legenden Saxon ein umjubeltes Konzert zum Festival-Finale gaben.

„Das ging mal wieder heiß her!“

Musik ist nur ein Teil des METAL HAMMER PARADISE, dessen Rahmenprogramm unterschiedliche interaktive Formate bietet. Beim Veranstalter-Talk sprach METAL HAMMER-Chefredakteur Sebastian Kessler wieder mit Stephan Thanscheidt, Chefbooker und CEO des Veranstalters von FKP Scorpio, über die Szene, das Musikmagazin und die Organisation des Festivals. Neben Feuer-Shows und Aftershowpartys genossen die Gäste eine Lesung von Holger Schmenk, ein Metal-Quiz mit Till Burgwächter und ein Interview mit Saxon-Gitarrist Doug Scarratt.

Sebastian Kessler kommentiert: „Das ging mal wieder heiß her! Mit vielen Premieren wie Kanonenfieber, Benediction, Nestor und The Night Eternal, aber auch dem ersten Kneipenquiz auf dem METAL HAMMER Paradise war die zwölfte Ausgabe des Festivals abwechslungsreich wie nie. Rückkehrer und Dauerbrenner wie Rhapsody Of Fire, Endseeker, Apocalyptica mit ihrem Metallica-Set und natürlich die aus der Zwangspause zurückgekehrten Saxon verwandelten den Ostseestrand in die geliebte Metal-Party-Hochburg. Schöner als derart und gemeinsam mit den begeisterten Fans lässt sich nicht in den ersten Advent reinfeiern.“

Wachsende Relevanz

Auch Stephan Thanscheidt freut sich über ein erfolgreiches Festival: „Das METAL HAMMER Paradise ist nach zwölf Ausgaben zu einem äußerst beliebten Szenetreff geworden. Die wachsende Relevanz dieser Veranstaltung zeigt sich auch daran, dass ARTE ausgewählte Konzerte der Hauptbühne im Livestream gezeigt hat und in der Mediathek allen zugänglich macht, die leider nicht mit uns feiern konnten – oder sich an ein großartiges Wochenende erinnern wollen. Wie immer danke ich unseren Gästen für ihr ungebrochenes Vertrauen und freue mich auf die Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte mit unseren Freundinnen und Freunden vom METAL HAMMER.“

Das METAL HAMMER Paradise 2026 findet am 27. und 28. November 2026 im Ferienpark Weißenhäuser Strand statt. Das Festival ist fast ausverkauft. Infos, Restkarten und zu einem späteren Zeitpunkt ein streng limitiertes Kontingent an Tagestickets gibt es auf der Festival-Website. Ausgewählte Konzerte auf der Maximum Metal Stage sind bei ARTE verfügbar.

