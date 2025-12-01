Dass der Nachfolger zu PERSONA NON GRATA (2021) fertig ist, hat Exodus-Lead-Gitarrist Gary Holt bereits Anfang Oktober preisgegeben. Auch ein Zeitfenster für die Veröffentlichung kam ihm da schon über die Lippen. Im Gespräch mit Robbs MetalWorks wird Holt nun präziser und wirft überschwänglich ein Datum in den Raum. Praktischerweise stimmt es mit dem Start der gemeinsamen Europatournee mit Kreator überein.

Heavy-Metal-Sommercamp

„Es erscheint im März – am 20. März, glaube ich –, und es ist einfach nur geil. Ich meine, es ist der Hammer. Wir sind so stolz auf diese Platte.“ Auf die Frage, was das Album so gut mache, erklärt Holt: „Es sind einfach die Songs. Alles dreht sich um die Songs. Es ist einfach nur krass, aber es sind alles Hymnen. Und die Platte ist sehr abwechslungsreich. So viele verschiedene Facetten von Exodus sind vertreten – von der rasenden Geschwindigkeit bis zum langsamsten, härtesten Zeug, das wir je gemacht haben.“

Anfang 2025 kehrte Rob Dukes zurück, um Steve „Zetro“ Souza zu ersetzen. Zwar hat Dukes im Studio laut eigenen Angaben (vom April 2025) „nur zwei oder drei Stunden“ durchgehalten und sei anschließend „bis zum nächsten Tag ziemlich erschöpft“ gewesen, doch die Anstrengung hat sich scheinbar gelohnt. Von Kollege Holt gibt es nämlich großes Lob: „Robs Gesang ist einfach unübertroffen.“ So sei etwas ganz Besonderes entstanden – und das in doppelter Hinsicht.

Schon im Frühjahr gab Gary Holt an, dass nicht nur ein Album in Arbeit ist, sondern gleich zwei. Darauf angesprochen, erklärt der Gitarrist: „80 Prozent des Nachfolgers sind bereits fertig.“ Es ist einfach so viel Material zusammengekommen, dass es für zwei Alben reicht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der gesamte Entstehungsprozess gemeinsam als Band stattfindet. Dafür „wohnen alle zusammen in einem Haus. Oder manchmal richten wir uns ein Studio in einem Haus ein, dann ist es wie ein Heavy Metal-Sommercamp. Aber wir mögen uns so sehr, dass wir immer noch zusammenwohnen.“

—

