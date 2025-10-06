In einem Interview mit Baby Huey und Chasta vom amerikanischen Radiosender The Bone offenbart Exodus-Lead-Gitarrist Gary Holt auf Nachfrage, dass das neue Album der Bay Area-Thrasher schon längst fertig und die Band sehr zufrieden mit ihrem Werk ist.

„Das neue Album wird heute offiziell fertig. Theoretisch ist es schon seit einem Monat fertig, aber weil wir die Zeit dazu haben, spielen wir damit noch ein bisschen herum … Mark Lewis mischt es ab, und wir haben noch ein paar zusätzliche Overdubs an anderen Stellen hinzugefügt. Aber es ist eine ganz andere Hausnummer“, beschreibt Holt.

Jedes Lied eine Hymne

Auf die Frage, wann das Album ungefähr erscheinen soll, antwortet der Gitarrist erst vorsichtig und dann überschwänglich: „Nächsten März, denke ich… Es ist heftig, besteht aber auch komplett aus Hymnen. Jeder Song ist eine Hymne. Es ist großartig. Wir sind sehr stolz auf diese Platte.“

Der Musiker erzählt: „Wir haben am 2. März mit den Aufnahmen angefangen, und ich war bis heute vielleicht gerade mal vier Wochen zu Hause. Einen Tag, nachdem wir mit den Aufnahmen aufgehört hatten, waren wir schon auf Tour. Wir sind nach Europa und waren danach zwei Wochen daheim.

Doppelt gearbeitet

Dann waren wir in den Vereinigten Staaten auf Tournee. Ich war zwei Wochen da, und dann mit Slayer unterwegs, bis ich wieder für zwei Wochen zu Hause war. Ich bin erschöpft“, führt Holt aus. Kein Wunder, denn die Thrasher haben neben den Tourneen an zwei Alben gleichzeitig gearbeitet. „Wir haben schon 80 Prozent des Folgealbums fertig“, bestätigt der Musiker.

Die Platte ist die erste seit Langem, die nicht von Judas Priest-Produzent Andy Sneap abgemischt wurde. Stattdessen haben sich Exodus mit Mark Lewis zusammengetan, der unter anderem schon mit Megadeth, Whitechapel und Bad Wolves gearbeitet hat. Bereits vor einigen Wochen schrieb Gary Holt auf Instagram, dass „Andy meinte, dass es Zeit ist, die eigene Komfortzone zu verlassen.“

