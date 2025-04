Exodus haben sich bekanntlich jüngst von Sänger Steve „Zetro“ Souza getrennt und stattdessen Rob Dukes zurück in die Band geholt. In seiner eigenen Zetro’s Toxic Vault-YouTube-Reihe sprach Souza nun mit Moderator Walter Morgan über sein Aus bei den Thrash-Metallern. So ordnet der 61-Jährige die Entscheidung von Gitarrist Gary Holt und Co. mittlerweile als richtig ein.

Es war richtig

„Mein Sohn hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, womit Gary auf meine Aussage, dass ich nicht gekündigt habe, sondern entlassen wurde, geantwortet hat“, beginnt der ehemalige Exodus-Shouter seine Ausführungen. „Und ich muss seiner Analogie zustimmen. In einer Band zu sein ist wie eine Ehe — wahrhaftig. Und die Ehe war vorbei. Ich hätte niemals aufgehört — soll heißen: Ich hätte die Ehe aus keinem Grund verlassen. Aber ich glaube wirklich, dass es wahrscheinlich das Richtige für mich war. Und ich hoffe, es ist auch für sie das Richtige.“

Darüber hinaus erläuterte Steve, dass es für ihn in den letzten Jahren vom Gefühl her zunehmend schwieriger geworden ist, von Hause weg und auf Tour zu sein. So habe er viele wichtige familiäre Ereignisse verpasst. Weiterhin entgegnete Souza auf die Frage, ob er es in Erwägung ziehen könnte, sich irgendwann in der Zukunft noch einmal Exodus anzuschließen. „Nein, definitiv nicht. Ich habe es gemacht. Das war das dritte Mal, dass ich bei der Gruppe eingestiegen bin. Also finde ich, es wäre ein bisschen redundant zu versuchen, es erneut zu machen.

EXODUS-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Ich habe kein Verlangen, das jemals wieder zu machen. Wer mein letztes Konzert in Los Angeles im Regent gesehen hat, hat wahrlich das letzte Konzert gesehen, das Zetro jemals mit Exodus gesungen hat.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.