Gary Holt hat in einem neuen Interview ein wenig erläutert, warum Steve „Zetro“ Souza nicht mehr Teil von Exodus ist. Ins Detail wollte der Gitarrist dabei nicht gehen. Manchmal kämen Beziehungen eben an ihr Ende, gab der 60-Jährige im Gespräch beim „Rock And Roll Geek Show“-Podcast zu Protokoll, welcher vom ehemaligen Exodus-Bassisten Michael Butler moderiert wird.

Gute Gründe

„Die Leute fragen, warum wir Zetro rausgeworfen haben“, erklärt Holt. „Jeder will es wissen, weil wir uns dazu entschieden haben, es niemandem zu sagen. Alles, was ich den Leute immer sage, ist: Ehen funktionieren oft nicht. Und nur weil man ein verheiratetes Paar draußen in der Öffentlichkeit gesehen hat, das glücklich schien, weiß man nicht, was bei ihnen zu Hause passiert. Ich weiß nicht, ob die Frau Bratpfannen an seinen Kopf wirft, oder ob er total betrunken ist, herumschreit und die Kinder haut. Das weiß man nicht, nur weil sie in die Öffentlichkeit gehen und ein glückliches Gesicht aufsetzen.“

Des Weiteren fährt der Exodus-Riff-Schmied fort: „Wir haben nichts außer Respekt und Liebe für Zetro. Und ich fühle mich geehrt, großartige Musik mit ihm gemacht zu haben. Aber ich bin 60 Jahre alt — und wir fünf müssen einer Meinung sein. Und jetzt sind wir es.“ Alsdann erwähnt Butler, dass die Menschen eben unterschiedliche Persönlichkeiten haben und man sich manchmal auf die Nerven geht. „Darum geht es nicht mal, denn wir gehen uns alle auf die Nerven. Es ist nur so: Während man älter wird, liebt man diesen Job entweder immer noch, oder er wird unglaublich schwierig. Für mich ist es überhaupt nicht schwierig. Was auch immer also unsere Gründe waren, vier Kerle hatten einen Grund zu tun, was sie gemacht haben.“

