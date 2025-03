Der ehemalige Arch Enemy-Gitarrist Jeff Loomis und Schlagzeuger Van Williams hatten sich bekanntlich auf die Suche nach neuen Musikern gemacht, damit sie Nevermore wiederbeleben können. Nun können die beiden Prog-Metaller Vollzug melden: Die Nachfolger für den 2017 verstorbenen Sänger Warrel Dane sowie Bassist Jim Sheppard (mit dem sie sich nicht mehr verstehen) sind gefunden. Zudem soll ein zweiter Gitarrist dazukommen. Um wen es sich hierbei handelt, wird jedoch noch nicht verraten.

Ready, steady, go

„Das Warten hat ein Ende!“, freuen sich Loomis und Williams in den Sozialen Medien. „Wir sind mehr als begeistert darüber, dass wir verkünden können, nach einem unglaublichen Vorspielprozess eine Besetzung zusammengestellt zu haben, die unsere Vermächtnis in Ehren hält, während wir einen neuen Weg in die Zukunft einschlagen. An dieser Stelle wollen wir ein riesiges Dankeschön an jeden aussprechen, der sich die Zeit genommen hat und eine Bewerbung eingereicht hat. Das Niveau an Können und Leidenschaft, welchen wir gesehen haben, war wahrlich inspirierend.

Und wir wissen jeden Einzelnen zu schätzen, der sein Herzblut in diesen Prozess investiert hat. Eure Unterstützung und Geduld während dieser Zeit hat uns alles bedeutet. Weiterhin können wir es nicht erwarten, euch mitzuteilen, was als Nächstes kommt. Bleibt dran, denn wir haben einiges vor. Wir rüsten uns für das nächste Kapitel von Nevermore und versprechen: Es wird das Warten wert sein. In Dankbarkeit und Respekt, Jeff und Van — Nevermore.“ Zuvor hatten Loomis und Williams rund 350 Bewerbungen erhalten.

