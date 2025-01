Nevermore: Loomis & Williams durchforsten 350 Bewerbungen

Der ehemalige Arch Enemy-Gitarrist Jeff Loomis und Schlagzeuger Van Williams wollen bekanntlich Nevermore wiederbeleben. Ihre Suche nach neuen Mitstreitern dauert derweil an, denn die beiden müssen eine ganze Latte von eingetrudelten Bewerbungen sichten. Dies verriet Loomis auf der Musikmesse NAMM im kalifornischen Anaheim im Gespräch beim Tonabnehmerhersteller Seymour Duncan.

Mit der gebotenen Sorgfalt

„Vielleicht wissen es noch nicht viele Leute, aber Nevermore kommen 2025 zurück“, gibt Jeff Loomis zu Protokoll. „Es ist lange her, aber Van Williams und ich haben beschlossen, die Band auferstehen zu lassen und einen neuen Bassisten sowie einen neuen Sänger zu finden. Einen zweiten Gitarristen haben wir bereits, doch sind wir eben noch auf der Suche nach Bassist und Sänger. Wir haben schon mehr als 350 Bewerbungen. Das ist eine Menge zum Durchforsten. Dafür nehmen wir uns die Zeit. Denn wir wollen sicherstellen, dass wir es richtig machen und jemanden holen, um den Namen von Warrel Dane [2017 verstorbener Frontmann] in Ehren zu halten. Dieser jemand soll so singen können wie er, aber dem Ganzen auch ein bisschen von sich selbst geben.“

Der frühere Bassist Jim Sheppard gab zuletzt eine einigermaßen versöhnliche Wortmeldung ab: „Es ist wahr, ich bin im Ruhestand. Ich genieße mein neues Leben in Alaska, wo ich mit meiner Frau Priscilla — einer Tierfotografin — Bären folge. Meine Meinung zur Pressemitteilung [von Loomis und Williams bezüglich des Nevermore-Comebacks — Anm.d.R.] ist, dass Van als Selbstdarsteller rüberkam und Jeff sich sehr ernsthaft angefühlt hat. Er will wahrlich ein kleines Stück der Magie einfangen, die wir hatten. Ich bin enttäuscht, dass mich keiner bezüglich des Namens Nevermore kontaktiert hat. Der Name bedeutet Blut, Schweiß und Tränen. Vor diesem Hintergrund wünsche ich ihnen das Beste.“

