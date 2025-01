Nevermore: Jeff Loomis & Van Williams suchen Musiker

Nachdem Gitarrist Jeff Loomis (zuletzt bei Arch Enemy) und Schlagzeuger Van Williams kürzlich bekanntgegeben hatten, dass sie Nevermore reformieren wollen, gehen die beiden Musiker nun den nächsten Schritt. Die US-Amerikaner suchen einen Sänger sowie einen Bassisten, um die Band zu komplettieren. Der legendäre Frontmann Warrel Dane starb am 13. Dezember 2017 an einem Herzinfarkt. Er hatte mit Alkoholsucht und Diabetes zu kämpfen.

Des Weiteren kritisierte Priscila Sheppard, die Frau von Gründungsbassist Jim Sheppard, die Comeback-Pläne von Loomis und Williams. Ihr zufolge hätten die zwei ihren Mann zuvor nicht kontaktiert, dass sie vorhaben, den Band-Namen Nevermore zu verwenden. „Es ist total respektlos, Nevermore als Namen zu benutzen, ohne Jim Sheppard deswegen zu konsultieren, da er einer der Gründer der Gruppe ist.“

Respektlos?

Hierzu nimmt Van Williams im aktuellen Statement Stellung. „Obgleich dies vielleicht nicht die ideale Herangehensweise war, ist die Realität, dass es zuletzt jahrelang keine Kommunikation mit Jim gab. Wir finden, dass es — um einen frischen Start willen — manchmal notwendig ist, Beziehungen hinter sich zu lassen, die nicht länger förderlich für Wachstum oder neue Anfänge sind. Diese Entscheidung haben wir getroffen, um das Vermächtnis der Band zu ehren. Währenddessen machen wir auf eine Art weiter, die sich für uns gut anfühlt. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, sage ich: Respekt muss in beide Richtungen fließen. Und bestimmte Dinge wurden mit der Zeit für uns unüberbrückbar.“

Darüber hinaus erzählt Williams von seiner schwierigen Zeit nach der Auflösung von Nevermore im Jahr 2011, als Loomis und er ausgestiegen waren. Bei seiner Frau Dore wurde Eierstockkrebs festgestellt. Sie starb 2020 daran. Jeff habe ihm dabei stets fest zur Seite gestanden. „Unsere Verbindung vertiefte sich.“ Zum Vorwurf, die Formation aus Geldgründen wiederzubeleben, gab Van an: „Dem stimme ich nicht zu. Die meisten Musiker machen das nicht für Geld. Wir haben unzählige Stunden damit verbracht, zu schwitzen, zu proben, aufzutreten und aufzunehmen — einfach, weil wir es lieben. Das treibt uns an — die Leidenschaft für Musik, die Verbindung mit den Fans und der kreative Prozess. Wenn Geld dabei rumkommt: großartig. Doch das war nie der Fokus, wobei wir, wie ihr auch, unsere Rechnungen zu zahlen haben.“

Weltweites Casting

Außerdem ergänzt Jeff Loomis: „Niemand kann Warrel Dane ersetzen. Punkt. Mit seinen interessanten Melodien und seinem Bühnencharismas war er eine Kraft, die ein riesiger Teil von Nevermore war — sowohl textlich als auch spirituell. Wir suchen nicht nach einem Warrel Dane-Klon. Wir suchen nach jemandem, der die alten Nevermore-Melodien in seinem Gesangsstil tragen kann, und jemandem, der dem nächsten Kapitel der Band etwas Neues und Erfrischendes hinzufügen kann. Offensichtlich wird das nicht gerade leicht sein.

Darauf aufbauend gehen wir auf weltweite Suche, um zwei außergewöhnliche Musiker zu finden. Einen Haupt-Lead-Sänger und einen Bassisten, die sich uns anschließen und helfen, das Erbe weiterzutragen. Die Position des zweiten Gitarristen haben wir schon besetzt — hierzu ein wenig später mehr in einem weiteren Update!“ Interessierte Sänger sollen die Songs ‘Born’ und ‘Sentient’ von Album THIS GODLESS ENDEAVOR in einem Video vorsingen. Potenzielle Bassisten sollen sich ‘Enemies Of Reality’ und ‘Inside Four Walls’ draufschaffen. Das Ganze soll dann in Form von privaten YouTube-Links an officialnevermoreinfo@gmail.com gehen.

