Arch Enemy trennen sich von Gitarrist Jeff Loomis

Ende 2023 gab es noch eine traurige Nachricht aus Schweden: Gitarrist Jeff Loomis spielt nicht mehr bei Arch Enemy. Der US-Amerikaner und die Melodic Death Metal-Gruppe haben sich für eine „freundschaftliche“ Trennung entschlossen. An seiner statt haben Band-Mastermind Michael Amott und Co. Joey Concepcion in die Band geholt, der der Formation 2018 schon einmal ausgeholfen hat.

Alles bleibt anders

„Es war mir eine Freude, dass Jeff fast ein Jahrzehnt lang bei Arch Enemy gespielt hat“, kommentiert Amott. „Wir hatten wahrlich einen Riesenspaß dabei, zusammen um die Welt zu touren. Freunde waren wir, lange bevor wir gemeinsam Musik gemacht haben. Und jetzt bleiben wir sogar engere Freunde, was sich großartig anfühlt. Wir respektieren, dass er in seinem Leben an einer Stelle ist, an der er bei Arch Enemy aussteigen muss. Und wir wünschen ihm nur das Beste für die Zukunft.“ Weiterhin sei Veränderung, die einzige Konstante. Jeffs Nachfolger Joey Concepcion preist Michael als „phänomenales Talent“.

Darüber hinaus hat sich Jeff Loomis auch noch selbst zu Wort gemeldet: „Meine Zeit bei Arch Enemy ist zu Ende gegangen. Ich hatte eine tolle Zeit — neun Jahre war ich mit ihnen auf Tour. Doch jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen. Ich wünsche Alissa, Michael, Sharlee und Daniel das Beste und betrachte sie alle als lebenslange Freunde. Zudem möchte ich der Crew danken, die stets nur lieb zu mir waren. Ihre harte Arbeit und Hingabe zur Band ist unglaublich. Ohne sie wären wir nicht dazu in der Lage, die großartigen Shows auf die Beine zu stellen.“

