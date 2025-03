Kurz nachdem Shinedown-Sänger Brent Smith in einem Interview mit dem Radiosender 106.9 K-HITS erzählte, dass das kommende Studioalbum der Band „wahrscheinlich zu 85 Prozent fertig“ sei, zeichnete Gitarrist Zach Myers ein weniger optimistisches Bild über den Verlauf der Aufnahmesitzungen für den achten Langspieler. Smith meinte auch: „Das Album sollte ungefähr Ende Juli, Anfang August erscheinen.“

Myers erklärt gegenüber Meltdown indes, dass das Album keineswegs soweit fertig sei. Er stellt klar: „Wir arbeiten noch daran. Wir haben das anders gemacht als je zuvor.“ Zum Veröffentlichungszeitraum gibt der Gitarrist an: „Ich weiß nicht, wann es rauskommt. Ich glaube, es erscheint dieses Jahr. So haben wir das noch nie gemacht. Wir haben noch nie Songs veröffentlicht, bevor eine Platte fertig war. Normalerweise ist eine Platte fertig, das Artwork ist fertig, alles ist fertig, und dann kommen die Singles. Dieses Mal wollten wir es anders machen. Wir sind in einer anderen Welt.“

Ein Album ist ein Porträt

Dabei bezieht sich Myers auf die beiden Singles ‘Three Six Five’ und ‘Dance, Kid, Dance’, die Ende Januar erschienen und selbstverständlich auf der kommenden Platte zu finden sind. „Ob ich jemals glauben werde, dass wir aufhören werden, Platten zu machen und nur noch Singles veröffentlichen? Nein“, erklärt er weiter. „Ich glaube nicht, dass wir jemals diese Band sein werden. Ich habe immer gesagt, dass ein Album ein Porträt dessen ist, wer der Künstler zum Zeitpunkt der Aufnahme war. Aber wir sind noch nicht fertig damit.“ Schließlich fügt er hinzu: „Wir haben viele wirklich gute Songs. Die Hälfte davon ist aufgenommen, die andere Hälfte nicht. Es gibt Demos, aber die sind nicht aufgenommen.“



Der Zeitplan wäre in der Tat recht eng getaktet. Immerhin sind Shinedown auch in Sachen Live-Shows bereits verplant. Ab April geht es nämlich mit Bush, Beartooth und Morgan Wade auf ‘Dance, Kid, Dance’-Arena-Tour, die sich – mit einigen Unterbrechungen – bis in den August hineinzieht. Dies merkt auch Zack Myers an, denn er versuche noch herauszufinden „wo die Fertigstellung des Albums hineinpasst.“

