Über mehrere Wochen hatten Sleep Token diverse Hinweise in Umlauf gebracht, bevor das neue und vierte Studioalbum EVEN IN ARCADIA endlich offiziell angekündigt wurde. Erscheinen soll das gute Stück am 9. Mai 2025 via RCA Records und Sony Music. Auch wurde mit ‘Emergence’ bereits die erste Single veröffentlicht.

Chris Michaels, seines Zeichen Meteorologe bei WRAL in Raleigh, North Carolina, hat schon oft Metal-Texte in seine Wettervorhersagen einfließen lassen. Zuletzt eben auch Textzeilen aus ‘Emergence’. Doch nun scheint Michaels noch einen Schritt weiterzugehen. Scheinbar haben Sleep Token Wind von den ungewöhnlichen Wettervorhersagen bekommen und nutzen das Programm nun für eine Ankündigung. Wird hier etwa eine neue Single geteasert?

Die etwas andere Vorhersage

Der Wettermann postete auf Instagram ein Video mit dem Sleep Token-Logo auf einem Fernseher im Hintergrund, das mit dem Wort „PREPARE“ und dem Datum 29. März endet. Das wäre eine ungewöhnliche Wahl für eine Veröffentlichung, da es ein Samstag ist. Fans dürften jedoch aber auch bemerkt haben, dass Sleep Tokens 7″-Single von ‘Emergence’ am 31. März erscheint. Neben dem bereits bekannten soll sich darauf ein weiterer, bislang unbekannter Song befinden. Nun wird im Netz spekuliert, ob es sich dabei um die zweite Single-Auskopplung handelt. In ein paar Stunden wird es Klarheit geben.

Hierzulande können sich Fans zwar ebenfalls auf die neue Musik des britschen Quintetts freuen, jedoch – bis auf zwei Ausnahmen – nicht live. Laut den offiziellen Tourdaten sind Vessel und Co. lediglich für Rock im Park und Rock am Ring 2025 bestätigt. Bislang stehen für dieses Jahr ansonsten nur Termine im Vereinigten Königreich und eine Headlinertour in Nordamerika auf dem Plan.

