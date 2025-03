Das komplette Interview mit Eisbrecher findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Alex, KALTFRONT°! wird als das Album beschrieben, das du schon immer machen wolltest. In welchem Sinne?

Alex Wesselsky: In dem Sinne, dass ich erstmals in meiner Karriere ohne jegliche Kompromisse zu Werke gehen konnte und auf niemanden Rücksicht nehmen musste. Das war bei Megaherz nicht der Fall, und das war auch bei Eisbrecher bislang nie so. Jetzt muss ich nur noch auf mich selbst Rücksicht nehmen und keine Koalitionsgespräche führen – das ist einfach. Privat bin ich Single, jetzt bin ich auch noch der Diktator in meiner eigenen Band.

MH: Du und Gitarrist Noel Pix habt nicht nur seit dem ersten Tag von Eisbrecher zusammengearbeitet, sondern wart auch zuvor bei Megaherz ein enges Team. Wann hast du gemerkt, dass sich eure musikalischen Wege 2024 trennen könnten?

Empfehlungen der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Eisbrecher

Feuer und Wasser

Im Lauf der letzten fünf Jahre hatte sich das angebahnt, auch in Bezug auf die letzte Veröffentlichung LIEBE MACHT MONSTER (2021). Da wurde deutlich, dass wir in zwei verschiedene Richtungen ziehen. Noel saß als Produzent aber letztlich am längeren Hebel. Das Titellied zu KALTFRONT°! stammt aus jener Zeit, wurde aber nicht ausgewählt. So zog sich das hin. Dann schaut man sich irgendwann in die Augen und sagt: „Alles hat seine Zeit – aber unsere ist jetzt vorbei.“ Es gab eine saubere, faire Trennung, auch wirtschaftlich. Diese Trennung war schmerzhaft, aber dringend notwendig. Und jetzt kann es weitergehen.

MH: Wenn man so viele Jahre so eng zusammengearbeitet hat, besitzt das Ganze doch auch eine persönliche Komponente, oder?

AW: Noel und ich waren nie beste Freunde. Wir waren Eisbrecher, aber immer Feuer und Wasser, oben und unten, groß und klein, schwarz und weiß.

Wie das Trennungsgespräch zwischen Alex und Noel Pix ablief, welche Themen Alex auf KALTFRONT°! besonders am Herz liegen und wie er mit seiner lebensbedrohlichen Krankheit umgegangen ist, lest ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.