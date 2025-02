Nevermore werden größer als jemals zuvor, sagt Jeff Loomis

Foto: Birger Treimer. All rights reserved.

Der ehemalige Arch Enemy-Gitarrist Jeff Loomis und Schlagzeuger Van Williams wollen bekanntlich ihre alte Band Nevermore wiederaufleben lassen. Hierfür müssen die beiden Metaller zum einen den 2017 verstorbenen Frontmann Warrel Dane sowie Bassist Jim Sheppard ersetzen. Wenn das passiert ist, wird die Formation „größer und besser“ werden „als jemals zuvor“, ist sich Loomis sicher.

Härter, schneller, besser, stärker

Im Gespräch mit mit Metal Magnitude auf der weltweit größten Musikmesse NAMM in Los Angeles führte Jeff über die Wiedervereinigung von Nevermore aus: „Ein paar unglaubliche Sachen kommen auf. Die letzten zehn Jahre mit Arch Enemy waren gewaltig. Ich war Teil ihrer Band. Und vor einem Jahr bin ich ausgestiegen, weil ich irgendwie wieder am Steuer meiner eigenen Musik sein wollte. Also reformiere ich meine alte Gruppe namens Nevermore. Die war eine lange Zeit ein sehr großer Teil meines Lebens. Wie wir alle wissen, verstarb unser Sänger Warrel Dane vor ungefähr fünf Jahren.

Also suchen wir im Augenblick nach einem neuen Frontmann und Bassisten. Doch wir werden zurückkommen, und wir werden die Band aufpolieren. Und sie wird größer und besser sein, als sie jemals war. Das sind unsere Pläne für 2025.“ Das letzte Update zum Stand ihrer Rekrutierungsmaßnahmen lieferten Nevermore am 7. Februar. Demnach nehmen Loomis und Williams keine Bewerbungen mehr entgegen. Insgesamt haben die beiden mehr als 650 Einsendungen für die Positionen des Sängers sowie des Bassisten erhalten, die sie nun mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit durchforsten wollen.

