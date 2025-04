Nach sechs Alben und fast 15 Jahren Zusammenarbeit ist es jetzt so weit: Sabaton haben sich von Nuclear Blast getrennt. Eine Entscheidung, die einige Fans der schwedischen Power Metal-Giganten überraschen dürfte. Stattdessen machen Sabaton jetzt gemeinsame Sache mit den Amerikanern Better Noise Music, bei denen bereits bekannte, aber eher im Modern Metal beheimatete Bands wie Five Finger Death Punch und The Hu unter Vertrag stehen.

Erster Teaser fürs neue Sabaton-Album

„Wir sind begeistert, dieses neue Kapitel mit Better Noise Music zu beginnen,“ kommentiert Sabaton-Bassist und -Manager Pär Sundström in der offiziellen Pressemitteilung des Labels. „Nachdem wir uns weltweit verschiedene Plattenlabels angeschaut haben, hat sich Better Noise als die perfekte Wahl ergeben. Als unabhängiges Label haben sie sich traditionell nicht auf unseren Stil des Heavy Metal konzentriert, was diese Zusammenarbeit besonders spannend macht. Wir sind gespannt zu sehen, wie sich diese Partnerschaft entwickelt, und sind zuversichtlich, dass [Better Noise] bereit ist, die Herausforderung anzunehmen, mit einer Band zu arbeiten, die einen einzigartigen Sound in ihr Repertoire bringt.“

Für Fans sollte aber besonders die erste Passage der Pressemitteilung besonders interessant sein: „Sabaton ist die weltweit führende Power Metal-Band und eine der größten schwedischen Bands, mit allein vier Milliarden Streams auf Spotify. Am 25. April werden sie die Single ‚Templars’ und ihr Musikvideo als erste Veröffentlichung ihres Debütalbums bei Better Noise Music veröffentlichen.“ Hier bestätigt Better Noise nämlich die Vermutungen und Gerüchte, die schon seit Monaten ihre Runden in den Sabaton-Fangemeinden drehen:

Ein neues Sabaton-Album steht am Horizont. Zwar verrät die Pressemitteilung weder einen Albumtitel noch ein Veröffentlichungsdatum, aber als erste offizielle Bestätigung sollte sie es trotzdem schaffen, die Gemüter der Fans etwas zu beruhigen. Zumindest mit ‘Templars’ können sich Sabaton-Anhänger bereits diesen Freitag (25.4.) einen ersten Eindruck der kommenden Platte verschaffen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.