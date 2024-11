Sabaton gehen auf ‘The Legendary Tour’ im Herbst 2025

Sabaton schicken sich an, in rund einem Jahr wieder live für Furore zu sorgen. Denn die schwedischen Power-Metaller haben just eine ausgedehnte Konzertreise für 2025 angekündigt. Im November und Dezember wird das Quintett im Rahmen seiner „The Legendary Tour“ in zwanzig europäischen Städten Halt machen.

Es wird le-gen-där

In Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen Shows in Köln, Berlin, Zürich, München, Wien, Stuttgart, Frankfurt sowie Hannover auf dem Programm. Sänger Joakim Brodén, Bassist Pär Sundström, Schlagzeuger Hannes Van Dahl sowie die beiden Gitarristen Chris Rörland und Thobbe Englund preisen ihre Tour ziemlich an: „Sabaton haben eine Show zusammengestellt, die nichts davon ähnelt, was man schon erlebt hat. Werft traditionelles Denken aus dem Fenster und bereitet euch auf mehr Sabaton als jemals zuvor vor!

Dies ist nicht nur eine weitere Tour. Es ist eine riesige Feier ihrer Musik, ihres Storytellings und der unglaublichen Verbindung, die sie mit ihren Fans teilen. Sabaton machen etwas, was noch nie zuvor getan haben! Ohne zu früh zu viel zu verraten — lasst uns einfach sagen: Sie planen, Geschichte mit dem Legendary Orchester zu machen! Dabei sowie mit anderen einhergehenden Überraschungen werden Fans etwas noch nie Dagewesenes erleben.“ Der Ticket-Vorverkauf startet am morgigen Freitag, den 15. November 2024 um 10 Uhr. Weitere Informationen hierzu gibt es auf der Website der Band.

Sabaton — The Legendary Tour

14.11. Köln, Lanxess Arena

15.11. Berlin, Mercedes Benz Arena

16.11. CZ-Ostrava, Ostravar Aréna

18.11. CH-Zürich, Hallenstadion

20.11 .München, Olympiastadion

21.11. AT-Wien, Stadthalle

22.11. PL-Krakau, Tauron Arena

24.11. Stuttgart, Schleyerhalle

25.11. Frankfurt, Festhalle

26.11. LU-Esch sur Alzette, Rockhal

28.11. FR-Paris, Accorhotel Arena

29.11. FR-Lyon, LDLC Arena

01.12. NL-Amsterdam, Ziggo Dome

02.12. N-Antwerp, Sportpaleis

04.12. GB-London, The O2 Arena

05.12. GB-Manchester, Co-op Live Arena

06.12. GB-Nottingham, Motorpoint Arena

08.12. Hannover, ZAG Arena

09.12. DK-Kopenhagen, Royal Arena

11.12. NO-Oslo, Telenor

