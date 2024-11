Ghost wollen es nächstes Jahr wieder wissen: Die angesagten Schweden-Rocker schwingen sich zu großen Hallen auf der ganzen Welt auf.

Ghost-Fans können aktuell frohlocken, denn Tobias Forge und Co. sind kommendes Jahr wieder live zu sehen. Laut eigenen Angaben machen sich die Schweden 2025 zu ihrer "bisher größten Welttournee" auf. Die Okkult-Rocker spielen dabei über 55 Konzerte auf der ganzen Welt. Auf dem Programm stehen unter anderem Auftritte in den USA, Mexiko, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien sowie Skandinavien. Los geht es am 15. April in Manchester, dann setzen Ghost aufs europäische Festland über. Dabei stehen auch fünf Gastspiele in deutschen Arenen sowie ein Stelldichein in der Schweiz an. Selbst freuen sich die Grammy-prämierten Theatrical Rock-Ikonen besonders ihre erste Liveshow…