Vor 40 Jahren veröffentlichten Exodus mit einiger Verzögerung ihr Debütalbum BONDED BY BLOOD. Heute feiert es sein 40. Jubiläum und prägt bis heute den Thrash Metal maßgeblich mit. Die Monate vor Veröffentlichung sahen jedoch alles andere als rosig aus und waren von Dramen mit Mitgliedern und ihrem Label geprägt.

Die drei Ws: Wechsel, Wechsel und Wechsel

Bei ihrer offiziellen Gründung versammelten sich Kirk Hammett, Tim Agnello, Carlton Nelson und Tom Hunting, um dem Thrash zu huldigen. Schnell wurde aus dem saitenschmetternden Agnello der Gitarrist Gary Holt. Jeff Andrews übernahm die viersaitige Axt, und Paul Baloff fand sich am Mikrofon ein. All diese Besetzungswechsel fanden in den drei Jahren zwischen der Band-Gründung 1979 und der Veröffentlichung ihres 1982er-Demos statt.

Kirk Hammets Ausstieg aus Exodus

BONDED BY BLOOD wird endlich aufgenommen

Das heißt jedoch nicht, dass diese Besetzung auch auf BONDED BY BLOOD zu hören ist. Im April 1983 verkündete Kirk Hammett , dass er Exodus mit sofortiger Wirkung den Rücken zukehren wird, um bei Metallica zu schrammeln. Er hat dementsprechend nicht mehr am Debütalbum aktiv mitgewirkt, jedoch trotzdem als Gründungsmitglied die Band maßgeblich mitgeformt. Als Ersatz fand sich schnell Rick Hunolt, außerdem ersetzte Rob McKillop den Bassisten Andrews.

1984 starteten dann endlich die Aufnahmen für BONDED BY BLOOD. Da jedoch das Label dazwischenfunkte, wurde es erst 1985 veröffentlicht. Es ist das einzige Studioalbum mit Paul Baloff am Mikrofon. Abseits davon ist er noch auf dem Demo von 1982 und dem Live-Album ANOTHER LESSON IN VIOLENCE (1997) zu hören. Gitarrist Holt erzählte in einem Interview mit Loudersound: „Ich würde nie sagen, dass wir Metal erfunden haben, nicht einmal den Thrash Metal. Aber wir haben auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ich würde sagen, dass BONDED BY BLOOD ein klassisches Thrash-Album ist.“ Er fuhr fort: „Es ging richtig los für uns, als Kirk zu Metallica gegangen ist. Innerhalb einer Woche habe ich zwei Lieder geschrieben, die auf BONDED BY BLOOD gelandet sind.“

Abgesehen von der anderen Besetzung wurde auch der Titel des Albums noch geändert. Ursprünglich sollte das Werk als A LESSON IN VIOLENCE veröffentlicht werden. Da jedoch niemand eine überzeugende Idee für ein Titelbild liefern konnte, wurde es kurzerhand umbenannt. Auch für die Neuaufnahme des Werks aus dem Jahr 2008 fanden Exodus einen neuen Titel: LET THERE BE BLOOD.

—

