Sie gehören zu den „Big Four“ des Thrash Metal und sind seit 1981 nicht mehr aus der Welt der kreischenden Gitarren und wilden Langhaarfrisuren wegzudenken: Anthrax. 1984 erschien das Debüt FISTFUL OF METAL, welches es aufgrund des Covers in Deutschand auf den Index schafft. Anthrax entwickeln schnell einen eigenen Stil und öffnen sich auch anderen Genres: 1987, nach einigen Wechseln innerhalb der Band-Besetzung, erscheint AMONG THE LIVING, darauf die Single ‘I’m The Man’. 1992 wird ihre Kollaboration mit Public Enemy veröffentlicht: ‘Bring The Noise’ – Anthrax gelten mit den beiden Platten als erste Band, die Rap und Rock miteinander verbunden haben. Sie schlagen damit ein und erreichen Goldstatus.

Zu dem Zeitpunkt sind sie bereits eng mit ihren Kumpels von Metallica – neben Slayer und Megadeth die anderen der „Big Four“ – verbunden, gehen gemeinsam auf Tour und reiten zusammen die Welle des Thrash Metal. Ihr Erfolg führt sie zu Island Records, und das zweite Album SPREADING THE DISEASE erscheint – bis heute ein absoluter Klassiker in der Metal-Szene. Auch wenn sie zu dem Zeitpunkt gerade wieder keinen Sänger beziehungsweise Liedtexter haben, geht Scott Ian im Schreibprozess auf. Das Album wird zur Grundlage ihres zukünftigen Erfolgs und schreibt bis heute Geschichte. Sie touren mit Public Enemy, Primus oder Iron Maiden , mit dem sie auch heute noch gemeinsam auf der Bühne stehen. Es folgen weitere Alben, einige Umbesetzungen finden statt. Ein prägendes Mitglied wird Sänger Joey Belladonna, der mit On und Offs zur Besetzung gehört und dies auch heute noch ist. 2016 erschien ihr aktuellstes Album FOR ALL KINGS.

METAL HAMMER präsentiert:

Anthrax – Tour 2026

02.06. Nürnberg, Löwensaal

09.06. Dresden, Reithalle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 01.12., 11 Uhr)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.