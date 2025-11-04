Im Jahr 1992 stieg Sänger Joey Belladonna bei Anthrax aus. Einen Nachfolger hatte der Rest der Band schnell im Auge: Death Angel-Sänger Mark Osegueda. Im Rahmen des ‘Another Death Angel Xmas Show’-Livestreams erinnerte dieser sich daran zurück, wie einst das Angebot an ihn herangetragen wurde — und warum er den Posten nicht bekam.

Suche nach einem neuen Sänger

„Als sie sich damals das erste Mal von Joey trennten, lebte ich in New York, und sie riefen mich an. Ich war nicht mehr bei Death Angel, und sie fragten mich, ob ich Interesse hätte“, sagte Mark. „Ich erinnere mich, dass sie damals ein großes Casting für alle veranstalteten, aber einige Leute flogen sie extra ein. Ich war einer von ihnen. Ich bin, soweit ich mich erinnere, nach Burbank gefahren und habe vorgespielt. Es war eine super Zeit. Wir haben super gejammt.

Ich weiß, dass sie die Auswahl irgendwann auf mich, John Bush (Armored Saint) und diesen Typen Spike (Xavier – Anm.d.A.) von der Band Mind Over Four eingegrenzt haben. So habe ich es gehört. Und dann habe ich […] erfahren, dass sie die Auswahl weiter auf mich und John Bush eingegrenzt haben. Ich denke, sie haben letztendlich die richtige Entscheidung getroffen.“

Der Grund, warum die Entscheidung für Bush und gegen Osegueda ausgefallen ist, lässt sich in den Memoiren von Scott Ian nachlesen. Der Anthrax-Gitarrist schreibt darin, dass der einstige Death Angel-Frontmann „eine großartige Stimme habe, allerdings seltsamerweise zu Metal war“. Die entsprechende Seite im Buch habe er seinem Musikerkollegen signiert, wie er anfügt und gluckste: „Das ist ein Kompliment. Ich habe diese Seite häufig bei Autogrammstunden unterschrieben, auf der stand, dass ich ‚zu Metal‘ für sie war.“

