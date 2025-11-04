Toggle menu

Kerry King: Der Musiker arbeitet an seinem zweiten Album

Kerry King
Kerry King bei Rock am Ring 2024
Foto: Redferns, Gina Wetzler. All rights reserved.
von
Trotz der Slayer-Reunion arbeitet Kerry King fleißig als Solokünstler weiter. Das zweite Album — so sagt er — sei bereits in der Mache.
Nach dem Ende von Slayer gründete Gitarrist Kerry King seine eigene, nach ihm benannte Band. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er mit seinen Erstling FROM HELL I RISE (2024). Wie der Musiker nun verriet, ist bereits ein Nachfolgealbum in Arbeit — und das würde er am liebsten gerne noch im laufenden Jahr aufnehmen.

Grober Fahrplan

Wie King im Interview mit Reigning  TV erklärte, arbeite er aktuell an seinem zweiten Soloalbum. „Es ist noch etwas vage, da die Planung läuft, und die Plattenfirma ihre Meinung dazu abgeben muss“, sagte er. „Ich habe gerade erst angefangen, Texte dafür zu schreiben. Ich habe sie Mark Osegueda (Sänger – Anm.d.A.) geschickt. Er hat den ersten Song neulich bekommen. Und sobald ich mich endlich mal aufraffen und ein paar Texte schreiben kann, würde ich liebend gern noch vor Neujahr aufnehmen, es dann einfach der Plattenfirma geben und sagen: ‚Hier ist es. veröffentlicht es, wann immer ihr wollt.‘“

Für Fans der Truppe allerdings ein kleiner Wermutstropfen, denn wie King ebenfalls ausführte, wolle er aller Voraussicht nach keine Konzerte im Rahmen der kommenden Albumveröffentlichung geben. Musikalisch soll sich hingegen nichts verändern. Mit einem potenziellen Nachfolgewerk hält King weiterhin eisern an der etablierten Thrash Metal-Faustformel fest — mit einem kleinen Punk-Einschlag wie er beteuerte. „Im Grunde würde ich einfach eine Art Weiterentwicklung von FROM HELL I RISE machen, einfach so weitermachen und schauen, wie die nächsten zehn oder zwölf Songs klingen.“

Kerry King gründeten sich im Jahr 2019. Neben dem ehemaligen Slayer-Gitarristen und Sänger Mark Osegueda (Death Angel) komplettieren Gitarrist Phil Demmel (Ex-Machine Head, Ex-Vio-lence), Bassist Kyle Sanders (Ex-Hellyeah) und Schlagzeuger Paul Bostaph (Slayer) die Band.


Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Death Angel FROM HELL I RISE Kerry King Kyle Sanders machine head Mark Osegueda Phil Demmel Punk Reigning Phoenix Musics Reigning TV slayer Thrash Metal Vio-lence
