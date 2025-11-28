Toggle menu

Metal Hammer

Helloween sagen Asien-Tour ab – Michael Kiske ist krank

20250111_Halloween_HH_BirgerTreimer (5 von 45)
Helloween, 01.11.2025, Hamburg, Barclays Arena
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Helloween müssen ihre Tournee durch Asien absagen, da Sänger Michael Kiske ernsthaft erkrankt ist und das Bett hüten muss.
Helloween haben gerade ihre „40 Years Anniversary Tour“ durch Europa beendet und wollten im Dezember eigentlich einige Termine in Asien spielen. Daraus wird erst einmal nichts. Wie die Band über die Sozialen Medien bekanntgab, ist Sänger Michael Kiske bereits während der Europatournee erkrankt und soll sich und seine Stimme vorerst schonen.

Wenn, dann richtig.

„Liebe Pumpkinheads, leider müssen wir euch mitteilen, dass wir unsere geplanten Helloween-Konzerte in Südostasien absagen müssen“, wendet sich die Band an ihre Fans. Die Erklärung folgt prompt: „Während der kürzlich beendeten Europatournee erkrankte Michael Kiske an einer akuten Pharyngolaryngotracheitis und asthmatischer Dyspnoe mit Bronchitis. Sein Arzt hat ihm sofortige Bettruhe verordnet.“

Bei einer Pharyngolaryngotracheitis handelt es sich um eine Entzündung der Rachen-, Kehlkopf- und Luftröhrenschleimhaut. Zu den Symptomen gehören Husten, Heiserkeit und Halsschmerzen. Hinzu kommen bei Kiske noch asthmatische Dyspnoe, also Kurzatmigkeit und Atemnot sowie eine Bronchitis. Dadurch sind die unteren Atemwege, die Bronchien, ebenfalls entzündet. Bei einer verschleppten Bronchitis kann es nicht selten zu einer Lungenentzündung, Herzmuskelentzündung oder einer Rippenfellentzündung kommen.

Für die Fans in Indonesien, Malaysia und Taiwan tue es Helloween sehr leid um die abgesagten Konzerte, „aber Michaels Gesundheit hat für uns oberste Priorität. Um langfristige Schäden an seiner Stimme zu vermeiden, ist dieser Schritt unumgänglich.“ Alle Beteiligten hoffen auf eine schnelle Genesung des Sängers. Zudem sollen die Termine kommendes Jahr nachgeholt werden können.

Nach jetzigem Stand hat der Helloween-Frontmann bis April Zeit, um wieder gesund zu werden und sich hoffentlich vollständig zu erholen. Erst dann geht es über den großen Teich auf Nordamerikatournee. Begleitet werden sie dabei erneut von Beast In Black. Vielleicht haben diese bis dahin einen festen Ersatz für Kasperi Heikkinen gefunden, der die Band kürzlich überraschend während der laufenden Tour verlassen hat. Für die übrigen Konzerte sprang Daniel Freyberg (Crownshift, Ex-Children Of Bodom, Ex-Bodom After Midnight, Ex-Norther) ein.


Asien erkrankt helloween Konzertabsagen Michael Kiske Sänger Tour Tournee Tourneeabsage
