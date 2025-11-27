Bei Jay Weinberg ist aktuell viel los. Und das nicht nur karrieretechnisch. Auch privat gibt es gute Nachrichten: Der Ex-Slipknot Schlagzeuger, der aktuell bei Suicidal Tendencies trommelt, verkünde die Schwangerschaft seiner Frau Chloe.

Metal-Nachwuchs

Am 26. November veröffentlichten Jay und Chloe Weinberg einen geteilten Beitrag auf Instagram. Dabei handelt es sich um ein Selfie, auf dem beide in die Kamera strahlen. In der Hand halten sie ein Ultraschallbild. In der Bildunterschrift heißt es: „Nun beginnen wir unser spannendstes Abenteuer bisher.“

Das Paar verlobte sich 2019 während einer gemeinsamen Peru-Reise. Die Hochzeit fand 2020 statt.

Erst kürzlich veröffentlichte Weinberg seine erste Solo-Single mit Deafheavens George Clarke. Mit seiner Band Suicidal Tendencies eröffnete er die letzten Monate an der Seite von Evanescence für Metallica bei der „M72 World Tour“.

Günstige Wendungen

Unter einem Foto, auf dem Mitglieder der Bands Suicidal Tendencies und Metallica vor einem Sonnenuntergang beieinandersitzen, schrieb Weinberg unter anderem: „Keine Worte der Dankbarkeit könnten dem hier je gerecht werden. Metallica, ich danke euch so sehr, dass ihr 2025 die unglaublichste Tournee-Erfahrung möglich gemacht habt. Noch nie in meinem Leben habe ich erlebt, dass Musikhelden so ein positives, inkludierendes, spaßiges und wertschätzendes Umfeld geschaffen haben. Lars, James, Robert und Kirk: Ihr seid ein Vorbild und ihr zeigt der Welt jeden Tag – neben eurer tollen Tournee-Familie –, warum ihr die absolut Besten seid. Danke euch so, so sehr für diese surrealen Monate auf der „M72“ Welt-Tournee.“

Im November 2023 erfolgte die Hiobsbotschaft: Weinberg wurde ohne Vorwarnung bei Slipknot rausgeworfen. Inzwischen wurde er durch den brasilianischen Schlagzeuger Eloy Casagrande ersetzt.

Nun scheint es jedoch für den Schlagzeuger wieder bergauf zu gehen: METAL HAMMER gratuliert dem Paar und wünscht alles Gute.

