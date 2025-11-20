Am 20.11.2025 veröffentlichte der Ex-Slipknot– und aktuelle Suicidal Tendencies-Schlagzeuger Jay Weinberg seine erste Solo-Single ‘Sandstone’. Deafheaven-Sänger George Clarke lieh dem Track seine Stimme. Den offiziellen Visualizer gibt es unten.

Versteckte Botschaften

Wie METAL HAMMER berichtete, gab Weinberg in einer im Juli erschienenen Podcast-Folge des Podioslave Podcast an, neben seiner aktuellen Band Suicidal Tendencies an Solomusik zu arbeiten: „Ich arbeite an einem, nennen wir es mal, Soloalbum. Es ist natürlich nicht wirklich solo, das heißt, nicht nur ich allein arbeite daran, aber ich spiele alle Instrumente darauf und arbeite mit vielen unterschiedlichen Sängern zusammen.“

Am 10. November folgte eine kryptische Botschaft, die Fragen nach Weinbergs Interesse an Astrologie und möglicher Musikveröffentlichungen in naher Zukunft aufwarfen. Darin schrieb Weinberg von einem „bedeutsamen Datum“ und nannte den 20. November. Laut ihm ein astrologisch relevanter Kalendertag: Eine Zeit der tiefen Introspektion und Selbstreflektion.

Am Dienstag, den 18. November sprach Weinberg dann endlich Klartext. Unter einem Bild, auf dem er mit verschränkten Armen posierte, schrieb er: „Am Donnerstag, den 20. November werde ich ‘Sandstone’ featuring George Clarke veröffentlichen: Der erste Song einer Serie von Kollaborationen, an denen ich seit einer Weile arbeite. Schaltet am Mittwoch auf meinem YouTube-Kanal für die Premiere ein.“

Darüber hinaus schrieb er: „Ich habe noch mehr zu sagen – aber alles zu seiner Zeit. Jetzt möchte ich einfach die Musik mit euch teilen und meinen ehrlichen Dank für diejenigen aussprechen, die mich auf diesem neuen Abenteuer begleitet haben. George Clarke ist einer meiner absoluten Lieblingskünstler, Texter und Menschen. Es war ein Traum, mit ihm zusammen an diesem Projekt zu arbeiten.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jay Weinberg (@jayweinberg)

Die musikalische Basis der Single stammt von Weinberg allein. Lediglich für die Vocals zog sich der Musiker Verstärkung hinzu. In einem Interview mit Wall Of Sound sagte er: „Die Gitarre ist tatsächlich das erste Instrument, mit dem ich anfing. Ich begann mit dem Schlagzeugspielen, als ich 14 war, aber mit Gitarre fing ich mit neun an, und sie war schon immer mein bevorzugtes Instrument, um Songs zu schreiben. Immer, wenn ich mich hinsetze, um an neuen Songs zu arbeiten, beginne ich mit der Gitarre.“

Da kommt noch mehr

Außerdem erklärte er, warum er kein Nebenprojekt im herkömmlichen Sinne, sondern ein auf Kollaborationen basiertes Konzept anstrebt: „Ich wollte schon immer mit vielen Vokalisten zusammenarbeiten und mir einfach so wenig Druck wie möglich machen, so wie ‚Hey, hier ist ein Song, warum machen wir ihn nicht‘, anstatt zu sagen: ‚Wir müssen jetzt ein Nebenprojekt starten‘.“

Im Fall von ‘Sandstone’ war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Musik, die ich schuf, wirklich zu dem passte, zu dem mein Freund George Clarke mit seiner Stimme und seiner Lyrik fähig ist. Ich habe ihm einfach meinen Song gepitcht und gesagt: ‚Hey, lass uns diesen einen Song machen.‘“

2026 sollen weitere Songs erscheinen: „Es ist das erste Lied, das ich je unter meinem eigenen Namen veröffentlicht habe, und es ist der erste Song einer Serie von Kollaborationen, einer EP, die sich in verschiedenen Entwicklungsstufen befindet, die ich aber hoffentlich Anfang 2026 herausbringen kann.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aktuell tourt Weinberg als Schlagzeuger bei Suicidal Tendencies mit Metallica. Wie gut seine Solo-Songs ankommen, wird das neue Jahr zeigen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.