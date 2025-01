Jay Weinberg (Ex-Slipknot) arbeitet an Soloalbum

Der ehemalige Slipknot-Schlagzeuger Jay Weinberg weiß sich zu beschäftigen und schraubt aktuell an seinem ersten Soloalbum. Die Scheibe soll offenbar irgendwann dieses Jahr erscheinen. Wie der Musiker an Silvester in den Sozialen Medien anmerkte, werkelt der 34-Jährige schon seit geraumer Zeit an eigenem Song-Material.

Freude am Schrauben

„Obwohl ich nie wirklich etwas mit dem Begriff ‚Neujahrsvorsatz‘ anfangen konnte, habe ich immer an die Kraft der Absicht und daran geglaubt, sich machbare Ziele zu setzen und diese zu erreichen“, führt Jay Weinberg auf. „Eine meiner Ambitionen für 2025 ist es, mehr Musik im Studio aufzunehmen. Hier fange ich mit meinem eigenen Material an, das ich schon seit einer Weile schreibe. An manchen Sachen davon arbeite ich seit meinen frühen Zwanzigern. Dieses Foto stammt aus dem Jahr 2017. Da gab es eine Phase, in der ich tatsächlich eine Gruppe zusammengestellt hatte, um diese Musik in einem Band-Rahmen zu spielen — während einer verlängerten Auszeit vom live Auftreten.

Es war fantastisch und eine tolle kreative Herausforderung. Seitdem habe ich diese Lieder nicht mehr angerührt — bis ich kürzlich die Inspiration verspürte, wieder die Gitarre zur Hand zu nehmen und diese Sachen erneut in Angriff zu nehmen. Es war eine erfüllende Erfahrung. Und ich sage euch: Ich fange an zu mögen, wohin sich diese Stücke bewegen. Es fühlt sich gut an, endlich die Absicht zu erklären, etwas von der dieser neuen Musik kommendes Jahr [gemeint ist 2025 — Anm.d.R.] zu veröffentlichen. Ich freue mich so auf all den Spaß auf der Bühne, der vor uns liegt (Suicidal Tendencies supporten Metallica in Stadien, machst du Witze?!). Und ich bin genauso heiß darauf, eine beträchtliche Zeit im Studio zu verbringen, um besonders an dieser Song-Sammlung zu werkeln. Ich bin gespannt darauf, wenn ihr sie hört. Wenn sie fertig sind, lasse ich es euch wissen.“

