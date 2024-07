Jay Weinberg ist noch nicht bereit, über Slipknot zu reden

Foto: Getty Images for The Recording A, Neilson Barnard. All rights reserved.

Es ist schon einige Monate her, und doch hat Jay Weinberg noch immer mit seinem überraschenden Rauswurf bei Slipknot zu kämpfen. Zwar hat der Schlagzeuger mittlerweile ein neues Engagement bei Suicidal Tendencies gefunden, dennoch ist er offenbar noch nicht über die Trennung hinweg, wie er im Podcast One Life One Chance With Toby Morse erzählt.

Verarbeitungsprozess

„Um ehrlich zu sein bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich noch nicht wirklich bereit bin, darüber zu sprechen. Damit soll das Gespräch nicht abgetan werden, aber ich verbringe Zeit damit, die gesamte Erfahrung zu verarbeiten. Und die Erfahrung besteht nicht aus den letzten sechs Monaten, sondern tatsächlich aus den letzten zehn Jahren. Endlich kann ich all das in gewisser Weise verarbeiten – und zwar auf eine Weise, die ich als verantwortungsbewusst bezeichnen würde“, erklärt Weinberg.

Empfehlung der Redaktion Jay Weinberg steigt bei Suicidal Tendencies ein Thrash Metal Jay Weinberg ist nach seinem Aus bei Slipknot bei einer anderen Gruppe untergekommen. Er verdrischt künftig die Felle bei Suicidal Tendencies. Zudem habe er einen „fantastischen Therapeuten“, der ihm eine große Hilfe dabei sei. Schließlich habe er sich in den vergangenen Jahren ausschließlich Slipknot gewidmet und sei deshalb noch nicht bereit, ausführlich darüber zu reden. Jedoch: „Es wird die Zeit kommen, wo ich über meine Erfahrungen aus diesen zehn Jahren sprechen werde – nur noch nicht jetzt.“

Therapeutischer Kontext

Auf die Frage, ob er ein Buch über seine Erfahrungen geschrieben habe, antwortete Jay Weinberg: „Ja, ich schreibe viel. Das ist meiner Meinung nach eine verantwortungsvolle Art und Weise, damit umzugehen. Und das ist eines der Dinge, die – nun ja, im wahrsten Sinne des Wortes – therapeutisch sind. Es hilft, Momente und Zeiträume zu verstehen, und es hilft, es im größeren Zusammenhang des Lebens irgendwie zu kontextualisieren. Dazu ist man nicht in der Lage, wenn man direkt davon verzehrt wird.“

Empfehlung der Redaktion Slipknot: Darum trennte sich die Band von Jay Weinberg Alternative Metal, Nu Metal Wie Band-Mitbegründer und Perkussionist M. Shawn Crahan verrät, habe es konkrete Gründe für die Trennung von Slipknot und Schlagzeuger Jay Weinberg gegeben. Das klingt ein bisschen so, als ob dies nicht die erste therapeutische Erfahrung für Weinberg sei. Darauf angesprochen, erzählt er: „An Punkten. Hier und da. Aber ich denke, jeder, der versucht, seine geistige Gesundheit in den Vordergrund zu stellen und sein Glück anzustreben, beschäftigt sich mal damit. Jeder, der sich auf eine solche Reise für sich selbst begibt, kann verstehen, dass es manchmal auch nicht funktioniert – auch wenn man verschiedene Therapeuten oder andere Ansätze oder was auch immer probiert.“

Auf der Suche

Weinberg habe glücklicherweise jemanden gefunden, der ihn bei diesem Prozess unterstützt, was „großartig“ sei. „Denn es kann ein wenig demotivierend werden, wenn man versucht, nach Antworten und Hilfe zu suchen. Das passiert nicht über Nacht. Und manche Leute könnten das als einen deprimierenden Teil des Prozesses empfinden. Es ist schwer, einen guten Therapeuten zu finden, aber wenn man ihn findet, lohnt es sich.“

Abschließend spricht er noch einen Appell aus: „Es ist eine Einladung an alle, die auf der Suche sind: Selbst wenn es schwierig ist, wenn man auf die Hürden stößt und das Gefühl hat, noch nicht die richtige Person zum Reden gefunden zu haben, dann sind sie dennoch da. Es lohnt sich!“

—

