Jay Weinberg steigt bei Suicidal Tendencies ein

Der im Herbst bei Slipknot gefeuerte Jay Weinberg hat ein neues Engagement gefunden. Der Schlagzeuger steigt bei Suicidal Tendencies ein. „Wenn ich an die Kultur und Gemeinschaft der harten Musik denke, die ich geliebt und zwanzig Jahre lang als mein kreatives Zuhause betrachtet habe, denke ich an Suicidal Tendencies“, kommentiert der 33-Jährige. „Sie sind eine grundlegende Säule und Inspirationsquelle, seitdem ich mich in Punk, Metal und Hardcore verliebt habe.

Neuanfang

Nachdem wir auf der ganzen Welt zusammen auf Tour waren und Konzerte gespielt haben, war ich so froh, dass ich mich mit meinen musikalischen Helden befreundet habe, die Teil der unglaublichen Geschichte dieser Band waren. Es ist mir eine absolute Ehre und ein Privileg, bei Suicidal Tendencies zu spielen. Und ich kann es nicht erwarten, dieses unglaublich aufregende neue Kapitel in nur einer Woche zu beginnen. Ich sehe euch alle im Pit.“ Zum ersten Mal mit der Gruppe wird Jay Weinberg am 14. und 16. März in den japanischen Städten Osaka und Chiba auftreten.

Des Weiteren stehen eine Show am 8. Juni beim No Values Festival sowie Festival-Teilnahmen in Europa auf dem Programm. Neben Jay Weinberg setzen sich Suicidal Tendencies zurzeit aus Frontmann Mike Muir, Lead-Gitarrist Dean Pleasants, Rhythmusgitarrist Ben Weinman (Ex-The Dillinger Escape Plan) und Bassist Tye Trujillo (Sohn von Metallica-Musiker Robert Trujillo) zusammen. Total überraschend kommt die Verpflichtung von Weinberg nicht, trommelt der Sohn von Bruce Springsteen-Drummer Max Weinberg doch bereits in der anderen Band von Mike Muir: der Funk-Metal-Combo Infectious Grooves. Dort mischt überdies auch Robert Trujillo selbst mit.

