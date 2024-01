Jay Weinberg postet Gesundheits-Update

Jay Weinberg mit Slipknot am 11. February 2020 live in Mailand

Der ehemalige Slipknot-Schlagzeuger Jay Weinberg sprach jüngst über seinen Gesundheitszustand. Über die Sozialen Medien erklärte er seinen Fans, dass er nach Hüft- und Oberschenkeloperation im vergangenen November nun mit der „zweiten Phase“ seiner Genesung beginnt.

Jay Weinberg auf dem Weg der Besserung

Am vergangenen Sonntag, den 14. Januar, teilte Jay Weinberg in den Sozialen Medien seinen aktuellen Gesundheitszustand und schrieb dazu folgende Zeilen: „Zwei Monate! […] Es ist zwei Monate her, seit ich mich einer Operation unterzogen habe, um mein linkes Hüftlabrum zu reparieren und wieder anzubringen und einen Teil des überschüssigen Femurknochens entfernen lassen habe. Ich freue mich so darauf, in die zweite Phase meiner Genesung zu beginnen – nicht länger nur das Gelenk zu stabilisieren, sondern auch Rückenkraft aufzubauen und zu meiner Lieblingsbeschäftigung zurückzukehren.“

Empfehlung der Redaktion Slipknot: Corey Taylor erklärt, wie die Band überlebt hat Alternative Rock, Metal, Nu Metal Slipknot-Sänger Corey Taylor hat in einem Podcast-Interview erklärt, wie es die Band fast 30 Jahre zusammen ausgehalten hat. Er erklärte in seinem Statement zudem, dass ihm noch ein langwieriger Therapieprozess bevorstünde. Er fühle sich allerdings durch die Tatsache ermutigt, wieder mit dem Schlagzeugspielen beginnen zu können. „Es sich großartig an“, ergänzte der Musiker. „Vielen Dank an alle für eure anhaltend gute Stimmung und eure Unterstützungsbotschaften.“ Anfang des Monats veröffentlichte Jay Weinberg ein Video, das ihn beim Laufen ohne Krücken zeigt, auf die er nach der Operation zunächst angewiesen war.

Jay Weinberg spielt von 2013-2023 Schlagzeug bei Slipknot. Am 5. November gab die Band eine öffentlichen Erklärung bezüglich der Trennung ab. Man habe beschlossen, „eine kreative Entscheidung zu treffen und sich von Jay zu trennen“, heißt es darin.

