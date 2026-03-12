Toggle menu

Jay Weinberg verhökert Drumkits, Masken und Outfits

Jay Weinberg mit Suicidal Tendencies im Vorprogramm von Metallica am 24. April 2025 im Rogers Centre in Toronto
Jay Weinberg mit Suicidal Tendencies im Vorprogramm von Metallica am 24. April 2025 im Rogers Centre in Toronto
Foto: Getty Images, JeremyChanPhotography.com. All rights reserved.
von
Der frühere Slipknot-, Suicidal Tendencies- und Against Me-Schlagzeuger Jay Weinberg haut einiges aus seiner Equipment-Sammlung raus.
Wenn Musiker Teile ihres Equipments augenscheinlich nicht mehr brauchen und daher verkaufen, hat das immer einen komischen Beigeschmack. Schnell geht die Vermutung dabei in die Richtung, dass womöglich Geldsorgen dahinterstecken könnten. Wie es sich bei Jay Weinberg in diesem Zusammenhang verhält, ist nicht bekannt, vielleicht braucht er einfach Platz zu Hause — jedoch veräußert der Schlagzeuger nun einige Stücke aus seiner Ausrüstungssammlung.

Edle Teile

Laut eigenen Angaben hat Jay Weinberg „nach 17 Jahren, in denen er mit Künstlern und Bands wie Bruce Springsteen & The E Street Band Slipknot, Suicidal Tendencies, Against Me! und weiteren aufgetreten ist, eine unglaubliche Sammlung von Trommeln, Bühnen-Outfits, Goldenen Schallplatten und anderen Sammlerstücken zusammengetragen“.

Für den Verkauf tut sich der 35-Jährige dabei mit Reverb.com zusammen, wo man ab 18. März 2026 zuschlagen kann. Konkret bietet Jay Weinberg dann unter anderem das Schlagzeug an, welches er im Jahr 2009 bei der „Working On A Dream“-Welttournee von Bruce Spingsteen verdroschen hat. Des Weiteren hat der Musiker noch mehrere „komplett individuell angepasste“ Drumkits von SJC im Angebot, die er während seiner Slipknot-Karriere gespielt hat. Überdies gibt es noch zahlreiche Snares, Becken, Schlagzeughocker und vieles weitere zu erstehen.

Doch damit nicht genug: Jay Weinberg stößt obendrein Masken und Outfits ab, die er auf der Bühne getragen hat. Hinzukommen signierte Schlagfelle und Drumsticks, Tour-Poster und weitere Sammelgegenstände, wovon der Metaller einige selbst gestaltet hat. Ein Teil der Einnahmen fließt im Übrigens an MusiCares — eine gemeinnützige Organisation, die Musikschaffenden in Krisenzeiten finanzielle Hilfe, medizinische Unterstützung (Zahnarzt, Gehörschutz) sowie Programme zur Sucht- und psychischen Gesundheit anietet.

Bis diesen Januar saß Jay Weinberg noch bei Suicidal Tendencies hinter der Schießbude. Bei den Crossover-Thrashern stieg der Sohn von Bruce Springsteen-Drummer Max Weinberg aus, um sich zum einen auf seine Rolle als zukünftiger Vater sowie zum anderen auf andere kreative Projekte konzentrieren zu können. „Während sich ein aufregendes und ereignisreiches Jahr 2026 abzeichnet, möchte ich Suicidal Tendencies dafür danken, dass sie mich für anderthalb unglaubliche Jahre voller Shows an Bord geholt haben!“, erklärte sich der Rocker bei Instagram. „Es hat unheimlich viel Spaß gemacht.“


Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

slipknot Suicidal Tendencies
