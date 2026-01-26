Nachdem der ehemalige Slipknot-Trommler Jay Weinberg Mitte Januar seinen Hut bei Suidical Tendencies genommen hatte, war der Drum-Hocker bei den kalifornischen Crossover-Thrash-Hardcore-Punkern verwaist. Bis jetzt: Denn Bandchef und Frontmann Mike Muir hat nun Xavier Ware als neuen Schlagzeuger der Gruppe vorgestellt. Ware haut schon auf Trommeln, seit er ein kleines Kind war, und saß zuletzt unter anderem für Bilmuri hinter der Schießbude.

Große Pläne

„Wir freuen uns riesig, euch X vorzustellen, den neuen Suicidal Tendencies-Drummer!“, informiert Muir. „X hat schon ein paar Tracks für das neue Album von Cyco Miko [Muirs Nebenprojekt — Anm.d.A.] eingespielt und ist bereit, offiziell an Bord von Suicidal Tendencies zu springen — und zwar schon bei der ShipRocked Cruise. […] Wir freuen uns darauf, euch dabei sowie bei anderen Shows und Festivals dieses Jahr zu sehen. Also bitte heißt X willkommen und haltet nach vielen neuen Mitteilungen Ausschau, die bald von Suicidal Tendencies und der Cyco-Familie für 2026 und darüber hinaus kommen.“

Jay Weinberg hatte sich wie folgt von der Formatiom um Mike Muir verabschiedet: „Während sich ein aufregendes und ereignisreiches Jahr 2026 abzeichnet, möchte ich Suicidal Tendencies dafür danken, dass sie mich für anderthalb unglaubliche Jahre voller Shows an Bord geholt haben! Es hat unheimlich viel Spaß gemacht.“ Seinen Abgang begründet der Trommler mit verschiedenen beruflichen wie privaten Veränderungen sowie anstehenden Projekten. Des Weiteren erwarten Jay und seine Gattin Chloe ihr erstes Kind, daher wird sich „sein Fokus natürlich ganz auf seine Rolle als frisch gebackener Vater verlagern“.

Darüber hinaus ließ Weinberg in Bezug auf Suicidal Tendencies wissen: „Auch wenn ich nicht mit den Jungs jammen werde, kann ich meine Liebe und meinen Respekt für sie, die Suicidal Army und die gesamte Familie sowie all die Cyco-Fans, die ich auf sechs Kontinenten bei Konzerten mit einer meiner Lieblings-Bands kennengelernt habe, gar nicht hoch genug schätzen!“ Mike Muir, Lead-Gitarrist Dean Pleasants, Rhythmusgitarrist Ben Weinman und Bassist Tye Trujillo (dem Sohn von Metallica-Bassist Robert Trujillo) ist er einfach nur dankbar: „Ihr habt einen Freund in einer schwierigen Zeit aufgefangen und ihm die Möglichkeit gegeben, die Botschaft von ‘You Can’t Bring Me Down’ in einem Moment zu spüren, in dem er sie am meisten brauchte.“

