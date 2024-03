Slipknot: Darum trennte sich die Band von Jay Weinberg

Im Interview mit Knotfest Australia sprach Slipknot-Mitbegründer und Perkussionist M. Shawn Crahan über die Entlassung von Jay Weinberg, der vor einigen Monaten nach zehn gemeinsamen Jahren aus der Band ausschied. Laut dem Musiker sei für Außenstehende möglicherweise nicht nachvollziehbar, warum beide Parteien fortan getrennte Wege gehen. Gute Gründe dafür gebe es allerdings dennoch.

Interner Zwist?

„Ich freue mich sehr über die Idee eines neuen Schlagzeugers", sagte Crahan. „Dafür gibt es viele Gründe. […] Es spielt keine Rolle, wie die Situation aussehen mag. Es sei denn, man ist selbst Teil der Band und versteht, was der wahre Grund war. Es gab keine tiefen Gefühle zueinander; die gab es nie. Wir sind einfach unsere Wege gegangen. Aber es gab wirklich keine schlechten Dinge. Das ist alles, was ich dazu sagen kann." Die Tatsache, dass Jay Weinberg, der 2014 an die Stelle von Joey Jordison trat, und Slipknot nun getrennte Wege gehen, soll allerdings nicht das Ende der Band bedeuten. Konkrete Pläne, um in neuer Besetzung weiterzumachen, soll es bereits geben, wie Crahan verrät.

Er fuhr fort: „Was ich sagen kann, ist, dass Slipknot beschlossen haben, weiterzumachen, und genau das haben wir getan. Ich bin sehr stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Und wir arbeiten wirklich hart an unserem Erfolg. Es wird neue Musik geben, es wird neue Masken geben, es wird neue Leute geben, es wird neue Ideen geben. Wir feiern zudem unser 25. Jubiläum. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige Shows geben wird. […] Also, was auch immer passiert, es wird passieren. Wir werden es nicht forcieren und wir werden es nicht in etwas formen, was es nicht sein muss, aber wir haben gerade definitiv eine wirklich gute Zeit. Es passieren einige wirklich magische Dinge.“

