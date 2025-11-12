Am 10. November lud Jay Weinberg ein Foto auf seinem Instagram-Kanal hoch. In der Bildunterschrift setzt er sich mit der astrologischen Bedeutung eines Datums auseinander. Die kryptische Botschaft dahinter könnte als Ankündigung kommender Projekte verstanden werden.

Das Bild, das Weinberg ebenfalls zu seinem Profilbild gemacht hat, ist ein Porträtfoto in schwarz-weiß. Es zeigt den Schlagzeuger bis zu den Schultern. Darauf blickt er ernst in die Kamera.

Verfechter von Astrologie?

Unter dem Bild schrieb Weinberg: „Ich muss zugeben, dass ich mich noch nicht häufig mit Astrologie auseinandergesetzt habe. Aber vor Kurzem hat mich ein Freund und Kollege, mit dem ich zusammenarbeite, auf ein sehr bedeutsames Datum hingewiesen. 20. November. Neumond im Skorpion. Eine starke Zeit für tiefe Introspektion und Selbstreflektion. Diese Phase lädt dazu ein, in die Tiefe zu gehen, versteckte Emotionen zu konfrontieren und verborgene Wahrheiten ans Licht zu bringen. Es ist eine Gelegenheit, über alte Wunden nachzudenken, negative Muster zu erkennen und diese Dinge zu ändern. Die Energie des Skorpions gibt einem die Kraft, das loszulassen, was einen zurückhält und dabei hilft, sich weiterzuentwickeln. Nimm diese Zeit an, um dich auf deine innere Heilung zu konzentrieren.“

In einer im Juli erschienenen Podcast-Folge des Podioslave Podcast gab Weinberg an, an seiner eigenen Musik zu arbeiten: „Ich arbeite an einem, nennen wir es mal Soloalbum. Es ist natürlich nicht wirklich solo, das heißt, nicht nur ich allein arbeite daran, aber ich spiele alle Instrumente darauf und arbeite mit vielen unterschiedlichen Sängern zusammen, die mich inspirieren.“

Versteckte Botschaft

Weinbergs Instagram-Post könnte ein Teaser einer neuen Musikveröffentlichung sein, die am 20. November erscheint. Dafür spricht auch, dass Weinberg von einem Kollegen spricht, mit dem er zusammenarbeitet und dessen Idee es war, die Veröffentlichung auf den 20. November zu datieren.

Bis jetzt gibt es aber keine offizielle Ankündigung bezüglich kommender Solomusik. Seit seinem Rauswurf bei Slipknot im November 2023 trommelt Weinberg bei Suicidal Tendencies und der Funk Metal-Soupergroup Infectious Grooves. Aktuell tourt er mit Suicidal Tendencies neben Evanescence als Vorgruppe für Metallica durch Australien.

