Slipknot trennen sich von Drummer Jay Weinberg

Foto: Steve Bright/Avalon/Getty Images. All rights reserved.

Jay Weinberg bei einem Foto-Shooting mit Slipknot 2019 in Donington

auch interessant

Zum Wochenausklang beziehungsweise zum Wochenstart erreichen uns überraschende Nachrichten aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Aus heiterem Himmel wollen Slipknot nicht mehr mit ihrem aktuellen Drummer weitermachen. Die Masken-Metaller und Jay Weinberg gehen daher ab sofort getrennte Wege. Diese Kunde verbreiten Frontmann Corey Taylor und Co. über die Sozialen Medien.

Kreative Entscheidung

Im zugehörigen Statement heißt es: „Wir möchten Jay Weinberg für seine Hingabe und Leidenschaft während den letzten zehn Jahren danken. Niemand kann jemals den Originalsound, -stil oder die -energie von Joey Jordison eins zu eins nachempfinden. Aber Jay hat Joeys Schlagzeugspiel in Ehren gehalten und an den jüngsten drei Studioalben mitgewirkt. Wir, die Band, und die Fans wissen das zu schätzen. Doch wie immer beabsichtigen Slipknot, sich weiter zu entwickeln. Die Band hat sich daher entschlossen, eine kreative Entscheidung zu treffen — und sich von Jay Weinberg zu trennen. Wir wünschen Jay nur das Beste und freuen uns sehr darauf, was die Zukunft bereithält.“

Jay Weinberg ist 33 Jahre alt und war bereits vor seinem Engagement bei Slipknot eine kleine Berühmtheit. Sein Vater Max Weinberg trommelt nämlich bei keinem Geringeren als Bruce Springsteen. 2014 stiegt Jay als Nachfolger von Gründungsschlagzeuger Joey Jordison bei Slipknot ein. Zuvor hatte der Musiker schon bei so verschiedenen Bands wie Against Me!, Madball sowie der E Street Band auf die Felle gehauen. Die Reaktionen der Fans auf die Demission von Weinberg fallen im Allgemeinen eher negativ aus. Rufe nach einer Band-Auflösung werden laut — und die Schuld wird bei Corey Taylor und Shawn „Clown“ Crahan vermutet.

THE END, SO FAR VON SLIPKNOT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.