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METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen?

Robert Hoppe: Ich erinnere mich an meine frühe Kindheit und die PlayStation 1. Da bin ich mit meinem Bruder zusammen vor der Schule extra früh aufgestanden, um ‘Resident Evil’ zu spielen. Ich glaube, da war ich so 6-7 Jahre alt. Die größte Herausforderung dabei war, die Eltern nicht zu wecken, sonst hätte es Ärger gegeben …

MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung?

RH: Meine Spielesammlung ist komplett wild. Ich bin sowas wie ein Zufluchtsort für nicht mehr gewollte CDs. Ich habe einen ganzen Schrank voller PlayStation- und PC-Spiele. Sogar ein paar Xbox-Spiele sind dabei, obwohl ich nie eine Xbox hatte. Ich habe immer laut „Hier!“ geschrien, wenn im Bekannten- oder Freundeskreis Spiele abgegeben werden sollten. Irgendwann möchte ich alle davon zumindest einmal gespielt haben.

MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders?

RH: Mein Lieblingsspiel ist ganz klar die ‘Uncharted’-Reihe. Egal, welcher Teil. Ich liebe dieses Konzept! Ferne Länder, fremde Flora und Fauna und unerwartete Situationen. Genau sowas versuche ich in jedem Urlaub, den ich mache, zu erleben (nur mit weniger Schießereien, im besten Fall …).

MH: Auf welcher Plattform spielst du heute am häufigsten?

RH: Mittlerweile bin ich vollständig auf dem PC angekommen. Der läuft sowieso fast rund um die Uhr, um Band-Kram zu erledigen. Die Konsole ist momentan eher im Hintergrund. Auch, weil ich es nicht einsehe, mir eine PlayStation 5 zu kaufen. Die Zeit, die mir aktuell zur Verfügung steht, steht nicht im Verhältnis zu der Investition.

MH: Hältst du Kontakt zu Fans über eine Online-Spieleplattform?

RH: Aktuell nicht. Dafür schaffe ich es momentan nicht oft genug in die Spielewelt. Aber wer weiß, wie es in der Zukunft aussieht.

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