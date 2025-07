Jay Weinberg, der bis November 2023 bei Slipknot trommelte, arbeitet schon lange an seinem ersten Soloalbum und erzählt jetzt im Podioslave-Podcast mehr darüber. Das Album soll laut Weinberg in Zusammenarbeit mit mehreren Sängern oder Sängerinnen entstehen, der Schlagzeuger selbst kümmert sich aber um alle sonstigen Instrumente.

Ideale Zusammenarbeit

„Ich arbeite zwar an einem Soloalbum, aber es ist nicht solo im Sinne davon, dass nur ich darauf zu hören sein werde“, erläutert der 34-Jährige. „Ich spiele alle Instrumente darauf, aber ich arbeite mit vielen verschiedenen Sängern zusammen, die mich inspiriert haben.“ Mit Freunden ein spontanes Projekt zu starten, wollte Jay Weinberg schon immer mal machen. Allerdings ist das offenbar leichter gesagt als getan, wie er erklärt: „Es gibt viele Leute, die man immer wieder trifft, mit denen man immer ein Nebenprojekt starten möchte, weil sie so cool sind. Aber es ist schwierig. Wir haben alle unsere eigenen Leben und unsere Hauptprojekte.“

Der Musiker erzählt weiter: „Das Leben führt uns in unterschiedliche Richtungen, da ist es schwierig, sich darauf zu konzentrieren, ein weiteres Album oder eine neue Band zu gründen oder so. Es ist einfacher, wenn ich ein Lied schreibe und mir überlege, wer von meinen Freunden und Freundinnen, mit denen ich schon immer zusammenarbeite wollte, am besten dazu passt.“ Er verrät auch, dass ein Teil des Materials auf dem Fields Of Vision Festival im August in Colorado im kleinen Stil debütiert werden soll.

Slipknot feuerten Jay Weinberg im November 2023, offiziell aus „kreativen Gründen“. Weinberg wurde von dieser Entscheidung laut eigener Aussage überrumpelt, und sein Herz damit gebrochen. Einige Monate später stieg der Schlagzeuger allerdings schon bei den Crossover-Thrashern Suicidal Tendencies ein, was den Trennungsschmerz ein wenig besänftigt haben dürfte.

