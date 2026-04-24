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Korn hauen spontan neue Single ‘Reward The Scars’ raus

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Foto: Velvet Hammer. All rights reserved.
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Korn haben sich mit den Machern von ‘Diablo IV: Lord Of Hatred’ zusammengetan und ihre erste frische Musik seit Jahren veröffentlicht.
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Metal und Videospiele passen zusammen wie Faust auf Auge. So machen Korn gemeinsame Sache mit den Game-Entwicklern von Blizzard Entertainment. Die Nu-Metaller haben in diesem Zug mir nichts, dir nichts einen neuen Track veröffentlicht: ‘Reward The Scars’ (siehe Video unten) ist Teil des Soundtracks zum umjubelten ‘Diablo IV: Lord Of Hatred’-Expansion Pack, welches am 28. April für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S sowie Windows rauskommt.

Heißer Herbst

‘Reward The Scars’ stellt die erste neue Musik aus dem Hause Korn seit ihrem 2022er-Studioalbum REQUIEM dar. Bassist Reginald „Fieldy“ Arvizu hat auf der Scheibe zwar mitgewirkt, zuvor hatte der Tieftöner allerdings schon eine Tournee ausgesetzt, um seine Suchtprobleme in den Griff zu bekommen. Seitdem vertritt ihn Roberto „Ra“ Díaz, den Frontmann Jonathan Davis und Co. von Suicidal Tendencies abwarben. Dort beackert nun ein gewisser Tye Trujillo den Bass, bei dem es sich bekanntlich um den Sohn von Metallica-Musiker Robert Trujillo handelt.

Im Herbst dieses Jahres kommen die Vorreiter des Nu Metal auf große großen Hallentournee. Davon, dass Korn in diesem Spektrum immer noch ganz und gar einzigartig klingen, kann man sich im Oktober und November ein weiteres Mal live überzeugen. Dabei machen Davis, Díaz, Schlagzeuger Ray Luzier sowie die Gitarristen James „Munky“ Shaffer und Brian „Head“ Welch in Stuttgart, München, Köln, Hamburg, Hannover und Berlin halt.

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Wie es sich für eine Formation dieses Status gehört, kommen Korn nicht alleine rum — das Quintett hat ein paar namhafte Supportacts im Gepäck. So fahren die britischen Metalcore-Heroen Architects als Special Guest auf der „Euro Tour 2026“ mit. Darüber hinaus wechseln sich Youth Code und Pixel Grip bei den Konzerten als eröffnende Liveband ab.

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Korn — Euro Tour 2026

  • 18.10. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle (mit Architects & Youth Code)
  • 19.10. München, Olympiahalle (mit Architects & Youth Code)
  • 21.10. Köln, LANXESS arena (mit Architects & Youth Code)
  • 11.11. Hamburg, Barclays Arena (mit Architects & Pixel Grip)
  • 13.11. Hannover, ZAG Arena (mit Architects & Pixel Grip)
  • 14.11. Berlin, Uber Arena (mit Architects & Pixel Grip)


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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