Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Album des Monats 09/2025: Helloween GIANTS & MONSTERS

Helloween
Foto: PR, Mathias Bothor. All rights reserved.
von
Helloween wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Green Carnation, Nailed To Obscurity und Deftones auf die Plätze verweisen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Septemberausgabe: GIANTS & MONSTERS von Helloween!

Das Album des Monats September 2025 stellen Helloween. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,67 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

>> Lest hier das komplette Review zu GIANTS & MONSTERS von Helloween <<

Giants&Monsters [Vinyl LP]
Giants&Monsters [Vinyl LP] Für € 36,99 bei Amazon kaufen

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop/einzelhefte

***

Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Septemberausgabe 2025!

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Spotify Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

***

Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo

***

Ihr bekommt METAL HAMMER 09/2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

09/2025 Album des Monats GIANTS & MONSTERS helloween Platz 1 Playlist Septemberausgabe Soundcheck
Album des Monats 08/2025: Baest COLOSSAL
Baest wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Unleashed, Halestorm und Rise Against auf die Plätze verweisen.
Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Augustausgabe: COLOSSAL von Baest! Das Album des Monats August 2025 stellen Baest. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,83 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. >> Lest hier das komplette Review zu COLOSSAL von Baest << *** Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop/einzelhefte *** Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Augustausgabe 2025! *** Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo…
Weiterlesen
Zur Startseite