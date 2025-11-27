Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Black Metal statt Black Friday: 6,66 Deals für Kopfhörer!

Marshall Major V - Kopfhörer für Heavy Metal!
Marshall Major V - Kopfhörer für Heavy Metal!
Foto: Marshall, Marshall. All rights reserved.
von
Wer passende Kopfhörer für Heavy Metal sucht, für den haben wir was! Hier sind 6,66 Schnäppchen, sogar noch vor dem Black Friday!
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Black Friday? Black Metal doch wohl eher! Die schlimmste, schönste Schnäppchenzeit des Jahres hat auch für Freunde und Freundinnen von Blastbeats, Breakdowns und brutalen Riffs einiges zu bieten. Vor allem, wenn es um Kopfhörer für Heavy Metal geht! Wir haben 6,66 heiße Deals für euch herausgesucht, bei denen ihr richtig sparen könnt.

Kopfhörer für Heavy Metal: Worauf sollte man beim Kauf achten?

Grundsätzlich gilt natürlich, dass alle Kopfhörer, von Bluetooth über Kabel, von In-Ear über Over-Ear bis hin zu Knochenschall, zum Versüßen des Arbeits- oder Nachhausewegs (oder der Arbeit selbst!) geeignet sind. Manche Modelle bieten allerdings einige Vorteile, die sie noch ein wenig mehr als Kopfhörer für Heavy Metal geeignet machen.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Sound-technisch sollten Kopfhörer für Heavy Metal den Bassbereich und die Höhen besonders druckvoll und klar abbilden können. Beim Tragekomfort kommt es darauf an, wie sehr (150 %), wie oft (immer) und wie lange (bis der Arzt kommt) geheadbangt werden soll. Die Dinger sollen schließlich halten!

Kleiner Kopfhörerberater

Was die Klangqualität betrifft, sind Over-Ears noch immer das Maß der Dinge. Die Kombination aus großen Treibern und isolierenden Ohrmuscheln liefert mehr Basslastigkeit und ein ausgewogeneres Klangbild. Das Hauptargument gegen Over-Ears ist für viele ihre Größe. Ob über der Wintermütze, in der mühsam gestylten Haarpracht oder schweißnass im Sommer unter den mächtigen Ohrmuscheln – das mögen nicht alle.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Kleine In-Ears sind oft bequemer und klanglich in Regionen, in denen der fehlende Bass kaum auffällt. Man verliert sie nur schneller, und nicht allen ist das Tragegefühl im Gehörgang bequem. Genau das umschifft man mit Knochenschallkopfhörern. Hier wird der Schall über die Wangenknochen oder den Schläfenbereich an das Innenohr übertragen. Das hat, was die akustische Isolierung gegenüber der Umwelt betrifft, Vor- und Nachteile.

Denn Noise-Cancelling gibt es bei Knochenschallkopfhörern von Natur aus nicht, was aber je nach Gefühl Vorteile haben kann, beispielsweise beim Outdoor-Sport. Und dann wären da noch kabelgebundene Kopfhörer. Ein Vorteil ist das störungsfreie und nicht an Akkulaufzeiten gebundene Musikhören. Demgegenüber stehen weniger Bewegungsfreiheit und, wer kennt es nicht, KABELSALAT!

Kopfhörer für Heavy Metal: Over-Ears

Marshall Major V

Man muss schon eine Weile suchen, bis man Rock- oder Metal-Bands findet, bei denen nicht mindestens ein Marshall Amp prominent auf der Bühne zu sehen ist. Warum also nicht gleich dieselbe Optik auf die Ohren? Klangtechnisch spielen die Major V vorn mit; 100 Stunden halten sie auch mit einer Akkuladung.

Marshall Major V Bluetooth Kopfhörer, 100 Stunden Spielzeit – Schwarz
Marshall Major V Bluetooth Kopfhörer, 100 Stunden Spielzeit – Schwarz Für € 99,63 bei Amazon kaufen

 

Sony WH-1000XM6

Sony WH-1000XM6
Sony WH-1000XM6

Der Look der XM6 mag manchen zu futuristisch sein. Wer allerdings mit diesen Over-Ears aber einmal Musik gehört hat, wird kaum ein anderes Over-Ear-Modell mehr tragen wollen. Wie hier der Sound drückt, wie smooth das Active Noise Cancelling die lärmende Schulklasse in der U-Bahn ausblendet, das schafft kaum ein anderes Modell.

Sony WH-1000XM6 Flagship Noise Cancelling Over-Ear Wireless Kopfhörer, Signature Hi-Res Sound, ultimativer Komfort, faltbarem Design, strapazierfähige Tasche, 30 Std-Akku, iOS & Android - Schwarz
Sony WH-1000XM6 Flagship Noise Cancelling Over-Ear Wireless Kopfhörer, Signature Hi-Res Sound, ultimativer Komfort, faltbarem Design, strapazierfähige Tasche, 30 Std-Akku, iOS & Android - Schwarz Für € 389,00 bei Amazon kaufen

In-Ear-Kopfhörer für Metal

JBL Wave Buds 2

Spritzwasser- und staubfest, Noise-Cancelling, 40-Stunden-Akkulaufzeit (10 Stunden bei den Earbuds, weitere 30 über das Case) – und das zu dem Preis?! Die Wave Buds 2 von JBL gehören in der Einstiegsklasse nicht zu Unrecht zu den beliebtesten Earbuds.

JBL Wave Buds 2, Kabellose Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling, 40 h Wiedergabe, Smart-Ambient-Technologie, IP54 wasser - und staubdicht, Multipoint-Verbindung, Schwarz
JBL Wave Buds 2, Kabellose Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer mit Noise-Cancelling, 40 h Wiedergabe, Smart-Ambient-Technologie, IP54 wasser - und staubdicht, Multipoint-Verbindung, Schwarz Für € 39,99 bei Amazon kaufen

Marshall Motif II ANC

Ja, auch In-Ears gibt’s von Marshall! Und die spielen nicht nur optisch ganz vorne mit. Auch sound-technisch bieten die Motif II ANC eine Definition und einen Druck, dass man selbst bei …AND JUSTICE FOR ALL den Bass hört. Zwar halten die In-Ears mit 6 Stunden Akkulaufzeit jetzt nicht ewig, dazu bietet das Ladecase aber noch weitere 30 Stunden Laufzeit. Dazu liegt der Preis gerade auf einem neuen Tiefststand!

Marshall Motif II ANC – True Wireless Active Noise Cancelling Bluetooth-Kopfhörer, Ohrhörer, 30 Stunden Spielzeit – Schwarz
Marshall Motif II ANC – True Wireless Active Noise Cancelling Bluetooth-Kopfhörer, Ohrhörer, 30 Stunden Spielzeit – Schwarz Für € 119,00 bei Amazon kaufen

Knochenschall und Kabel

SHOKZ OpenMove

Beim Joggen die Lieblingsscheibe von Metallica in voller Lautstärke hören, ohne verschwitzte Gehörgänge? Der Cross-Country-Lauf mit Iron Maiden auf den Ohren, aber ohne die Sorge, dass die Kopfhörer für Heavy Metal dauernd rausfallen? Wer das sechs Stunden machen, dabei aber noch genug von der Umgebung mitbekommen möchte, für den sind Knochenschallkopfhörer wie die SHOCKZ OpenMove wie gemacht. Das wäre doch der ideale Anlass für die guten Vorsätze im neuen Jahr mit dem Marathontraining!

SHOKZ OpenMove Knochenschall Kopfhörer, Open-Ear Sport Bluetooth Ohrhörer mit Noise-Cancelling Mikrofon, IP55 wasserdichtes kabelloses Headset zum Laufen, 6 Stunden Spielzeit, mit Aufklebern, Grau
SHOKZ OpenMove Knochenschall Kopfhörer, Open-Ear Sport Bluetooth Ohrhörer mit Noise-Cancelling Mikrofon, IP55 wasserdichtes kabelloses Headset zum Laufen, 6 Stunden Spielzeit, mit Aufklebern, Grau Für € 64,00 bei Amazon kaufen

Koss Porta Pro

Koss Porta Pro
Koss Porta Pro

Wenn schon kabelgebunden, dann ein Klassiker. Über 40 Jahre hat der Koss Porta Pro auf dem Buckel, für nicht wenige Ton-Ingenieure und audiophil veranlagte gilt er trotz seines günstigen Preises und recht zerbrechlichen Anscheins immer noch als eine DER Referenzen für mobiles Musikhören. Darauf wird die neue Architects-Scheibe sicher auch fantastisch klingen. Adapter für USB-C/Lightning nicht vergessen, falls ihr Musik am Smartphone hören wollt! Und auch wenn hier der Preis nicht für Black Friday reduziert wurde, das Teil lohnt sich, und teuer ist es auch nicht.

Koss Porta Pro auf Ohr Kopfhörer mit Fall schwarz
Koss Porta Pro auf Ohr Kopfhörer mit Fall schwarz Für € 51,52 bei Amazon kaufen
Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Sony Sony
Koss Koss
teilen
mailen
teilen

Themen

Amazon Black Friday Bluetooth Deal Guide Kopfhörer Schnäppchen Youtube
Spot On: Newcomer-Bands im Fokus
SpotOn_Titelbild
In unserer Rubrik "Spot On" stellen wir euch regelmäßig Newcomer-Acts aus der Metal-Welt vor – beziehungsweise sie sich selbst.
Lasst ihr auch oft die gleichen Lieder in der Playlist rauf und runter laufen? Dabei tut ein bisschen frischer Wind doch gut, außerdem verpasst man jede Menge neuer Künstler. Um genau diese jungen Bands dreht sich unsere Rubrik "Spot On". Wir geben regelmäßig ein Fragenpaket raus, das dann von Bands und Künstlern beantwortet wird. Die Ergebnisse im Video könnt ihr euch entweder auf unserem YouTube- oder Instagram-Account ansehen. Hostilia Petter, William, Tim, Albert und Gabriel (nicht im Video) verbindet ihre Liebe zu Thrash Metal (und Bier) – deswegen schlossen sich die fünf Musiker aus Göteborg zu ihrer eigenen Thrash Metal-Band…
Weiterlesen
Zur Startseite