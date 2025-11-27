Alissa White-Gluz steht bekanntlich nicht mehr bei Arch Enemy am Mikrofon. Die Sängerin und die schwedische Melodic Death Metal-Formation hatten kürzlich ihre Trennung bekanntgegeben — und die Kanadierin kündigte daraufhin ihr erstes Soloalbum an und veröffentlichte mit ‘The Room Where She Died’ direkt die erste Single daraus. Nun hat sich die 40-Jährige bei ihren Fans für die „Liebe und Unterstützung“ während dieser schwierigen Zeit des Umbruchs bedankt.

Auf dem richtigen Weg

„Wow, die Wellen der Liebe und Unterstützung, die ich in den vergangenen paar Tagen erfahren habe, hauen mich um“, meldete sich Alissa White-Gluz zu Wort. „Zeiten des Übergangs können für Geist, Körper und Herz besonders intensive sein. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Aber die überwältigend positive Reaktion auf ‘The Room Where She Died’ hat mir so viel neue Energie und Klarheit darüber gegeben, wer ich als Künstlerin bin und warum ich es liebe, zu singen und Musik zu erschaffen.

Ich bin stolz auf das Œuvre, das ich seit Jahrzehnten aufgebaut habe. Nach so vielen Jahren, in denen ich meine Fähigkeiten als Sängerin, Songwriterin und Performerin verfeinert und bei jedem Konzert, jedem Album, Video und Meet & Greet alles aufgesogen und dazugelernt habe, freue ich mich darauf, meine Soloarbeit für sich sprechen zu lassen. Hier ist ein erster Einblick in ein paar der Albumästhetik mit einem Porträt von @heilemania [Stefan Heilemann, Stuttgarter Künstler — Anm.d.A.]. Danke nochmals für alles.“

Dazu schreibt Alissa White-Gluz: „Ich hoffe, ihr liebt diese erste Darbietung von meinem kommenden Soloalbum. ‘The Room Where She Died’ ist ein Song, der sich wahrlich befriedigend für mich anfühlt. Dabei kann ich mich auf so viele Arten ausdrücken, die jahrelang in mir schlummerten. Dieses anstehende Album ist abwechslungsreich. Und ich liebe die Idee, dieses neue Kapitel mit diesem Lied und diesem Video zu eröffnen, zu dem ich das Drehbuch geschrieben habe. Ich kann es nicht erwarten, euch mehr zu zeigen!“

Für ‘The Room Where She Died’ hat sich Alissa White-Gluz mit Kamelot-Keyboarder Oliver Palotai zusammengetan, der die Musik dafür geschrieben hat. Die Vokalistin wiederum hat sämtlichen Gesang dafür geschrieben, eingesungen und aufgenommen. Den Videoclip umgesetzt hat das serbische Produktions-Team iCODE.

