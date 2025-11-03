Am 18. Oktober verstarb Limp Bizkit–Bassist und Gründungsmitglied Sam Rivers vollkommen unerwartet im Alter von nur 48 Jahren. Nach und nach kommen Details über sein Ableben ans Licht. Erst kürzlich gab ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr an, dass sie an jenem Samstag einen Anruf wegen einer „nicht ansprechbaren Person mit Herzstillstand“ hatten.

Der Anruf wurde von der Notrufzentrale als sogenannter „attended death“ („beaufsichtigter Tod“) eingestuft. Das bedeutet, dass der Verstorbene „Patient in medizinischer Behandlung wegen einer schweren oder lebensbedrohlichen Krankheit war, die wahrscheinlich innerhalb relativ kurzer Zeit zum Tod führen wird“. Nun veröffentlichte das Branchenportal TMZ den Notruf, der von einer Person namens Keely abgesetzt wurde.

Tod im Badezimmer

Keely, teilte dem Sheriff’s Department von St. Johns County mit, dass sie Sam Rivers mit dem Gesicht nach unten „in einer Blutlache“ im Badezimmer gefunden habe. Die Anruferin war emotional sehr aufgewühlt, während sie den Anweisungen des Dispatchers folgte und Wiederbelebungsmaßnahmen durchführte. Auch die Rettungskräfte, die wenige Minuten später eintrafen, ergriffen entsprechende Maßnahmen — vergeblich. Sam Rivers wurde noch am Fundort für tot erklärt.

Laut TMZ heißt es im Bericht der Polizei, Rivers „habe eine Schnittwunde über dem Auge gehabt, möglicherweise die Folge eines Sturzes von der Toilette“. Weiterhin seien sein „Gesicht und Hals dunkelblau gewesen, während der Rest seines Körpers gerötet war“, was wohl häufig bei Lungenembolien vorkommt. Der zuständige Polizist gab außerdem an, dass im Badezimmer eine kleine Menge geronnenen Blutes gefunden wurde – vermutlich von dort, wo er gefallen ist. Die offizielle Todesursache bleibt jedoch weiterhin unklar, bis die Autopsieberichte vorliegen.

Probleme mit der Leber

Der Limp Bizkit-Bassist hatte vor einigen Jahren gesundheitliche Probleme. 2015 hatte er die Band vorübergehend verlassen, da er infolge exzessiven Alkoholkonsums an einer schweren Lebererkrankung litt. In Jon Wiederhorns Buch ‘Raising Hell (Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends)’ erklärte Rivers selbst, dass er damals sofort mit dem Trinken aufhörte und sämtliche Anweisungen der Ärzte befolgte. „Ich habe eine Behandlung für den Alkohol und eine Lebertransplantation bekommen, was perfekt zusammengepasst hat.“ Das war 2018.

Keely soll die Beamten über Lebertransplantation informiert haben. Überdies habe Sam Rivers mehrere Medikamente gegen Leberprobleme und damit zusammenhängende Beschwerden eingenommen. Er habe zudem Cannabis konsumiert und gelegentlich Alkohol getrunken.

—

