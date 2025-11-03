Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Sam Rivers (Limp Bizkit): Dramatischer Notruf veröffentlicht

Sam Rivers mit Limp Bizkit beim Leeds Festival am 24. August 2025
Sam Rivers mit Limp Bizkit beim Leeds Festival am 24. August 2025
Foto: Getty Images, Matthew Baker. All rights reserved.
von
Ein Mitschnitt des Notrufes verdeutlicht, wie dramatisch das Ableben von Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers gewesen sein muss.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Am 18. Oktober verstarb Limp BizkitBassist und Gründungsmitglied Sam Rivers vollkommen unerwartet im Alter von nur 48 Jahren. Nach und nach kommen Details über sein Ableben ans Licht. Erst kürzlich gab ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr an, dass sie an jenem Samstag einen Anruf wegen einer „nicht ansprechbaren Person mit Herzstillstand“ hatten.

Der Anruf wurde von der Notrufzentrale als sogenannter „attended death“ („beaufsichtigter Tod“) eingestuft. Das bedeutet, dass der Verstorbene „Patient in medizinischer Behandlung wegen einer schweren oder lebensbedrohlichen Krankheit war, die wahrscheinlich innerhalb relativ kurzer Zeit zum Tod führen wird“. Nun veröffentlichte das Branchenportal TMZ den Notruf, der von einer Person namens Keely abgesetzt wurde.

Tod im Badezimmer

Keely, teilte dem Sheriff’s Department von St. Johns County mit, dass sie Sam Rivers mit dem Gesicht nach unten „in einer Blutlache“ im Badezimmer gefunden habe. Die Anruferin war emotional sehr aufgewühlt, während sie den Anweisungen des Dispatchers folgte und Wiederbelebungsmaßnahmen durchführte. Auch die Rettungskräfte, die wenige Minuten später eintrafen, ergriffen entsprechende Maßnahmen — vergeblich. Sam Rivers wurde noch am Fundort für tot erklärt.

Raising Hell: Backstage Tales from the Lives of Metal Legends (English Edition)
Raising Hell: Backstage Tales from the Lives of Metal Legends (English Edition) Für € 13,99 bei Amazon kaufen

Laut TMZ heißt es im Bericht der Polizei, Rivers „habe eine Schnittwunde über dem Auge gehabt, möglicherweise die Folge eines Sturzes von der Toilette“. Weiterhin seien sein „Gesicht und Hals dunkelblau gewesen, während der Rest seines Körpers gerötet war“, was wohl häufig bei Lungenembolien vorkommt. Der zuständige Polizist gab außerdem an, dass im Badezimmer eine kleine Menge geronnenen Blutes gefunden wurde – vermutlich von dort, wo er gefallen ist. Die offizielle Todesursache bleibt jedoch weiterhin unklar, bis die Autopsieberichte vorliegen.

Probleme mit der Leber

Der Limp Bizkit-Bassist hatte vor einigen Jahren gesundheitliche Probleme. 2015 hatte er die Band vorübergehend verlassen, da er infolge exzessiven Alkoholkonsums an einer schweren Lebererkrankung litt. In Jon Wiederhorns Buch ‘Raising Hell (Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends)’ erklärte Rivers selbst, dass er damals sofort mit dem Trinken aufhörte und sämtliche Anweisungen der Ärzte befolgte. „Ich habe eine Behandlung für den Alkohol und eine Lebertransplantation bekommen, was perfekt zusammengepasst hat.“ Das war 2018.

Keely soll die Beamten über Lebertransplantation informiert haben. Überdies habe Sam Rivers mehrere Medikamente gegen Leberprobleme und damit zusammenhängende Beschwerden eingenommen. Er habe zudem Cannabis konsumiert und gelegentlich Alkohol getrunken.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Details limp bizkit Lungenembolie Notruf Sam Rivers Tod Todesursache
Ace Frehley (Ex-Kiss) wurde beigesetzt
Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley bei seinem Auftritt am 13. Juli 2022 in Cedar Park, Texas
Der verstorbene Kiss-Mitbegründer Ace Frehley wurde in kleinem Kreis beigesetzt.
Freunde, Familie und Wegbegleiter nahmen Abschied von Ace Frehley, dem legendären Gründungsgitarristen von Kiss. Wie US-Medien berichten, fand am Dienstag, 21. Oktober, eine private Gedenkfeier im Sinatra Memorial Home in Yonkers, New York, statt. Einen Tag später, am 22. Oktober, wurde Frehley auf einem Friedhof im New Yorker Stadtteil Bronx beigesetzt – ganz in der Nähe seines Elternhauses und der Grabstätte seiner Eltern. „Das war sein ausdrücklicher Wunsch“, erklärte Radiomoderator und Frehleys langjähriger Freund Eddie Trunk, der sowohl der Trauerfeier als auch der Beisetzung beiwohnte. Private Gedenkveranstaltung für Ace Frehley Laut Tampa Bay Music News war die Gedenkveranstaltung „privat, nur…
Weiterlesen
Zur Startseite