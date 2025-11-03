Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Spotify steht erneut in der Kritik – Aufruf zum Boykott

Spotify
Spotify
Foto: Spotify/Promo. All rights reserved.
von
Wegen Werbeanzeigen, die eine Behörde von Donald Trump unterstützen, wird nun zum internationalen Boykott von Spotify aufgerufen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Erst im Sommer hagelte es wieder heftige Kritik für Spotify und CEO Daniel Ek. Diesmal ging es jedoch nicht um die miese Bezahlung von Künstlern, sondern um fragwürdige Investitionen seitens Ek. Etwa 700 Millionen Dollar investierte der Spotify-Gründer in das Unternehmen Helsing, zu dessen Vorstand er inzwischen auch gehört. Helsing ist auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Rüstungssektor spezialisiert und baut unter anderem KI-gesteuerte Kriegsdrohnen. Nachdem dies bekannt wurde, entfernten viele Künstler wie King Gizzard & The Lizard Wizard ihre Musik von der Streaming-Plattform.

„Don’t Stream Fascism!“

Nun hat die gemeinnützige Organisation Indivisible Project, einer der Organisatoren der „No Kings“-Proteste gegen Donald Trump, zum Boykott von Spotify aufgerufen. Grund sind Werbeanzeigen zu Rekrutierungszwecken für die US-amerikanische Einwanderungs- und Zollbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement). ICE fahndet in den USA mit Waffen und Hubschraubern nach Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung. Dadurch geraten auch häufig unbescholtene US-Bürger wegen ihrer Hautfarbe ins Visier. Amnesty International spricht von einer regelrechten „Menschenjagd“ und nicht selten fällt unter Kritikern die Bezeichnung „faschistisch“.

Vinyl Plattenspieler 3-Gang 33/45/78 U/min Bluetooth Koffer Tragbarer Schallplattenspieler mit Riemenantrieb und eingebauten Lautsprechern RCA Line Out AUX in Kopfhöreranschluss Vintage Turntable
Vinyl Plattenspieler 3-Gang 33/45/78 U/min Bluetooth Koffer Tragbarer Schallplattenspieler mit Riemenantrieb und eingebauten Lautsprechern RCA Line Out AUX in Kopfhöreranschluss Vintage Turntable Für € 49,99 bei Amazon kaufen

So auch im neuesten Aufruf von Indivisible, der unter dem Banner „Don’t Stream Fascism: Cancel Spotify“ läuft. Hierzu schreiben die Verantwortlichen: „Spotify schaltet Anzeigen, in denen Agenten für ICE — die Bundesbehörde, die für Massenabschiebungen und die Überwachung von Einwanderergemeinschaften zuständig ist — angeworben werden. Diese Anzeigen zielen auf gefährdete Bevölkerungsgruppen ab, versprechen Antrittsprämien und normalisieren Angst und Einschüchterung in unseren Nachbarschaften.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Der Boykott fordert Spotify-Gründer und CEO Daniel Ek sowie die designierten Co-CEOs Gustav Söderström und Alex Norström auf, unverzüglich „alle Werbeverträge mit ICE“ zu kündigen. Weiterhin sollen die Werberichtlinien aktualisiert werden, um „staatliche Propaganda und hasserfüllte Rekrutierungskampagnen zu verbieten“. Spotify solle sich dazu verpflichten, „Bürgerrechte zu verteidigen und sich für Gemeinschaften einzusetzen, die durch autoritäre Maßnahmen bedroht sind“. Anfang des Monats erklärte Spotify, die ICE-Werbung weiterhin auszustrahlen, da die Inhalte nicht gegen die Werberichtlinien verstießen.

Bis dahin ruft Indivisible alle User dazu auf, ihre Spotify-Abonnements zu kündigen, friedlich vor den Büros, Studios oder Großveranstaltungen des Unternehmens zu protestieren und Künstler, Podcaster und Labels aufzufordern, die Werbung öffentlich zu verurteilen. Viele Menschen folgen dem Ruf bereits, wie beispielsweise unter Social Media Posts von Daniel Ek ersichtlich wird.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Boykott Donald Trump Militär Protest Spotify Streaming Unterstützung Werbung
Journey: Jonathan Cain ehrt Charlie Kirk mit Song
Jonathan Cain mit Journey beim iHeartRadio Music Festival 2021 in Las Vegas
Journey-Keyboarder Jonathan Cain hat mit ‘No One Else’ ein Lied zu Ehren des rechten Aktivisten Charlie Kirk aufgenommen.
Damit dürften Journey für zahlreiche Fans endgültig ein rotes Tuch darstellen – schade um so großartige Songs wie ‘Don’t Stop Believin’’, ‘Separate Ways’ oder ‘Any Way You Want It’. Neu ist es nicht, dass Keyboarder und Gitarrist Jonathan Cain dem christlich-rechten Spektrum angehört. Doch einen Song zu Ehren des am 10. September 2025 ermordeten Charlie Kirk (so verachtenswert die Tat auch war) hätte der Musiker jetzt wirklich nicht schreiben müssen. Trennung von Werk & Künstler? Doch genau das hat Jonathan Cain getan. Mit ‘No One Else’ will das Journey-Mitglied den bei einem Attentat um Lebens gekommenen rechten Aktivisten ehren. Das…
Weiterlesen
Zur Startseite