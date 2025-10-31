Toggle menu

Parkway Drive: Live-Album & Konzertfilm kommen 2026

Parkway Drive
Parkway Drive
Foto: PR, Third Eye Visuals. All rights reserved.
von
Parkway Drive bringen 2026 ihren aufwändig gestalteten Auftritt im Opernhaus von Sydney heraus — als Live-Album und Konzertfilm.
Parkway Drive reüssieren derzeit mit ihrer Europatournee, auf der sie nachträglich ihr zwanzigstes Band-Jubiläum feiern. Zuvor durften die Australier im Sommer noch ein besonderes Konzert spielen: So traten Winston McCall, Jeff Ling, Luke Kilpatrick, Ben Gordon und Jia O’Connor am 6. Juni 2025 im Opernhaus von Sydney auf. Dieses epische Event schreibt förmlich danach, dass die Band daraus Kapital schlägt.

Ritterschlag

Daher dürfte es niemanden verwundern, dass Parkway Drive kürzlich hierzu zwei Veröffentlichungen angekündigt haben. So bringt die Metalcore-Institution aus Down Under kommendes Jahr sowohl einen Konzertfilm als auch ein Live-Album von der Show im Opernhaus von Sydney auf die Märkte dieser Welt. Beide Mitschnitte haben den Titel HOME bekommen. Auf der Website der Gruppe können sich Fans schon einen Eindruck davon verschaffen, was 2026 herauskommt — inklusive eines Trailers.

Um die Ankündigung von HOME gebührend und maximal spektakulär ins Szene zu setzen, hat es sich Parkway Drive-Frontmann Winston McCall diese Woche nicht nehmen lassen, einen kleinen Stunt durchzuführen. So bestieg der Musiker einen Helikopter und stieg auf dem Dach des Opernhauses von Sydney aus.

In der Titel-Story der Oktoberausgabe des METAL HAMMER haben wir Parkway Drive natürlich auch auf das Konzert in angesprochen. Gitarrist und Manager Luke Kilpatrick erwiderte auf die Frage, ob der Auftritt eine Art Ritterschlag für die Band war: Ja, das war ein sehr großer Moment für uns. Man kann die Oper zwar buchen, wenn man eine Gebühr zahlt, doch wir bekamen Zugang und durften die Bilderwelt der Oper von außen nutzen. Sie sind sonst sehr streng, was ihr Branding angeht man muss eine Markenlizenz mit ihnen eingehen, sie machen es nicht mit jedem, und in der Regel ist es so teuer, dass man es nicht machen kann.

Aber wir konnten einen echt guten Deal über unsere Produktionsfirma machen, die den Film dazu dreht, welcher nächstes Jahr erscheint. Die Show selbst war magisch. Es ist schwer, in Worte zu fassen so eine Energie und Vorfreude gab es niemals zuvor bei einem Parkway Drive-Konzert. Das Gute ist: Jetzt haben wir eine Blaupause und es gibt viele wunderschöne Locations auf der Welt. Daher hoffen wir, dass wir damit eines Tages in andere Opernhäuser oder Hallen mit ähnlicher Stimmung gehen können.“

Parkway Drive — Setlist HOME:

1. Akt:

  1. Home Is For The Heartless (Erstes Mal live seit 2016)
  2. Glitch
  3. Prey
  4. Carrion
  5. Soul Bleach
  6. Horizons
  7. Shadow Boxing (mit Nooky)
  8. Chronos
  9. The Colour Of Leaving (Erstes Mal live seit 2019)

2. Akt:

  1. The Greatest Fear
  2. Cemetery Bloom
  3. The Void
  4. Dark Days (Erstes Mal live seit 2018)
  5. Darker Still
  6. Crushed

3. Akt:

  1. A Deathless Song (mit Jenna McDougall / Live-Debüt)
  2. Sacred (Live-Debüt)
  3. Wild Eyes


