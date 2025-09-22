Oben in der Galerie findet ihr Fotos vom Parkway Drive-Konzert und ihren Vorband am 20.9.2025 in München.

Begleitet werden Parkway Drive auf der laufenden Tournee von The Amity Affliction und Thy Art Is Murder.

In der neuen METAL HAMMER-Oktoberausgabe durchleuchten wir ausführlich die Historie von Parkway Drive. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Summer Breeze Open Air und vieles mehr.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Setlist von Parkway Drive auf ihrer Europa-Tour 2025

Carrion

Prey

Glitch

Sacred

Vice Grip

Boneyards

Horizons

Cemetery Bloom

The Void

Wishing Wells

Gimme a D / Anasasis (Xenophontis) / Mutiny / It’s Hard to Speak Without a Tongue / Smoke ‚Em If Ya Got ‚Em / Romance Is Dead

Dark Days

Idols and Anchors

Chronos

Darker Still

Bottom Feeder

Crushed

Wild Eyes

Parkway Drive in der neuen METAL HAMMER-Ausgabe

In den letzten Jahr(zehnt)en haben sich Parkway Drive zu den neuen Headlinern gemausert, welche die Szene so dringend braucht. Längst sehen das nicht nur jüngere Generationen so, sondern auch viele alteingesessene Headbanger.

Grund genug, den Australiern anlässlich ihrer bislang größten Europatournee und ihres Band-Jubiläums endlich eine Titelgeschichte zu widmen, ihre Historie Revue passieren zu lassen und die Bedeutung der Formation für ihre heimische Szene zu ermitteln.

