Oben in der Galerie findet ihr Fotos vom Parkway Drive-Konzert und ihren Vorband am 20.9.2025 in München.
Begleitet werden Parkway Drive auf der laufenden Tournee von The Amity Affliction und Thy Art Is Murder.
In der neuen METAL HAMMER-Oktoberausgabe durchleuchten wir ausführlich die Historie von Parkway Drive. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Summer Breeze Open Air und vieles mehr.
Die Setlist von Parkway Drive auf ihrer Europa-Tour 2025
- Carrion
- Prey
- Glitch
- Sacred
- Vice Grip
- Boneyards
- Horizons
- Cemetery Bloom
- The Void
- Wishing Wells
- Gimme a D / Anasasis (Xenophontis) / Mutiny / It’s Hard to Speak Without a Tongue / Smoke ‚Em If Ya Got ‚Em / Romance Is Dead
- Dark Days
- Idols and Anchors
- Chronos
- Darker Still
- Bottom Feeder
- Crushed
- Wild Eyes
Parkway Drive in der neuen METAL HAMMER-Ausgabe
In den letzten Jahr(zehnt)en haben sich Parkway Drive zu den neuen Headlinern gemausert, welche die Szene so dringend braucht. Längst sehen das nicht nur jüngere Generationen so, sondern auch viele alteingesessene Headbanger.
Grund genug, den Australiern anlässlich ihrer bislang größten Europatournee und ihres Band-Jubiläums endlich eine Titelgeschichte zu widmen, ihre Historie Revue passieren zu lassen und die Bedeutung der Formation für ihre heimische Szene zu ermitteln.
