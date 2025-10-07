Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Spotify jetzt über ChatGPT steuerbar

Mit ChatGPT kann man nun Spotify bedienen
Mit ChatGPT kann man nun Spotify bedienen
Foto: Algi Febri Sugita/SOPA Images/LightRocket via Getty Images + Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images. All rights reserved.
von
Wer es sich noch einfacher machen will, Musik über Spotify zu streamen, kann dies nun mittels der KI ChatGPT machen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Künstliche Intelligenz ist zweifelsohne auf dem Vormarsch. In jeden Lebens- und Berufsbereich scheinen die verschiedenen KI einzudringen — leider auch in der Musik. Der grundsätzlich zuletzt nicht wirklich positiv aufgefallene Streaming-Riese Spotify macht hierbei nun den nächsten Schritt: Nutzer von ChatGPT können mit der KI nun die Musik-App steuern.

Komfortables Hören?

So heißt es im zugehörigen Statement: „Jetzt kann Spotify auch an deinen ChatGPT-Gesprächen teilnehmen. Mit Beginn ab heute können sowohl Kunden von Spotify Free und Premium Spotify in ihre ChatGPT-Konversationen bringen, um personalisierte Musik- und Podcast-Empfehlungen zu erhalten.“

Das Ganze funktioniert so: Zuerst öffnet man die ChatGPT-App und erwähnt dort Spotify. Anschließend muss man zunächst sein Konto verknüpfen, alsdann kann man nach Songs, Künstlern, Alben, Playlisten oder Podcast-Folgen suchen. „ChatGPT wird automatisch die Spotify-App im Chat erscheinen lassen und relevante Kontextinfos benutzen, um die Aufgabe umzusetzen. Alternativ kann man nach Empfehlungen basierend auf Stimmungen oder Themen suchen.“

Geschützte Inhalte

Komplett ausgereift scheint die Integration allerdings noch nicht zu sein: „Es ist noch früh. Während wir womöglich noch nicht in der Lage sind, auf jede Anfrage zu liefern, werden wir das Nutzerlebnis im Verlauf der kommenden Wochen und Monate weiter ausbauen, verfeinern und verbessern.“

Tsunami Sea (LP) [Vinyl LP]
Tsunami Sea (LP) [Vinyl LP] Für € 28,99 bei Amazon kaufen

Zudem richtet der schwedische Konzern noch ein paar beruhigende Worte an potenzielle Kritiker: „Spotify mit ChatGPT zu verknüpfen, ist optional. Und man hat stets die Kontrolle: Man kann jederzeit die Verbindung eingehen oder wieder trennen. Während des Erlebnisses bleibt das Werk von Künstlern und Creatorn immer geschützt. Wir werden weder Musik, noch Podcasts oder irgendwelche anderen Audio- oder Videoinhalte auf unserer Plattform mit ChatGPT für Trainingszwecke teilen.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

AI ChatGPT KI Künstliche Intelligenz Spotify Streaming
Nothing More: Sänger sieht K.I. nur bedingt als Gefahr
Der Nothing More-Frontmann teilt seine kontroverse Meinung zu K.I.-Kunst nach einem Shitstorm zum neuen Musikvideo der Band.
Nothing More-Sänger Jonny Hawkins stellte sich kürzlich nach der Veröffentlichung eines K.I.-generierten Musikvideos der Band zu ihrem Lied ‘Existential Dread’ dem darauffolgenden Shitstorm, und stapelt in seiner Verteidigung tief. In einigen Instagram-Kommentaren reagiert der Sänger direkt auf Kritik und Fragen seiner Fans. Dabei fragt ihn beispielsweise ein Fan, ob nicht Musiker auch von den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz betroffen seien. Hawkins antwortet salopp: "K.I. ist keine Gefahr für gute Künstler, nur für schlechte. Gute Künstler wissen, dass Werkzeuge sich weiterentwickeln, und entwickeln sich mit." Überleben der Maschine Weiter schreibt er: "Wenn eine K.I. eine authentische Verbindung mit Menschen eingehen, gute, nuancierte…
Weiterlesen
Zur Startseite