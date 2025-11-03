Konzert-Highlights an jedem Jahresende sind immer die „Eisheiligen Nächte“ von Subway To Sally. In Gießen hätten Eric Fish und Co. dieses Jahr ebenfalls aufspielen sollen. Doch eine Veranstaltung der AfD hat dem Vorhaben — auf indirekten Wege — einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie der Gießener Anzeiger berichtet. So will die Partie am 29. November in der Hessenhalle ihre Jugendorganisation gründen.

Klare Kante

Dem lokalen Veranstalter schmeckt das überhaupt nicht. So hat das Konzertbüro Bahl sein Vertragsverhältnis mit der Messe Gießen GmbH nach 20 Jahren aufgekündigt. Subway To Sally treten statt in Gießen nun im benachbarten Wetzlar auf — und zwar in der Bruderus-Arena am 20. Dezember. „Wir respektieren sowohl das verfassungsmäßige Recht auf politische Versammlungsfreiheit und Meinungsäußerung als auch die unternehmerischen Entscheidungen der Messe Gießen, als privater Träger diese Veranstaltung als Vermieter anzunehmen“, heißt es in der zugehörigen Pressemitteilung.

„Gleichwohl halten wir es für legitim, solche Entscheidungen im Kontext ihrer weitreichenden Auswirkungen auf Stadt, Region und lokale Akteure kritisch zu hinterfragen.“ Mit diesem Schritt will das Konzertbüro Bahl Haltung für Demokratie, kulturelle Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt zeigen, stellt Geschäftsführer Dennis Bahl klar: „Insbesondere dann, wenn Entscheidungen getroffen werden, die das öffentliche Klima in unserer Stadt und Region unmittelbar berühren oder sogar gefährden.“

Abgestimmte Aktion

Bahl macht hierbei keinen Alleingang, das Konzertbüro hat die Lage mit beteiligten Agenturen und Künstlern eingehend besprochen. Demnach votierte die Band klar für einen alternativen Konzertort. Darüber hinaus gab es auch Rückmeldungen und Fragen von Gästen bezüglich des AfD-Events. Aus Sicht des Veranstalters ist die Verlegung der Subway To Sally-Show folglich kein einseitiger Entschluss.

Von Seiten der M.A.T. Objekt GmbH, welche die Hessenhalle betreibt, gibt es ebenfalls eine Stellungnahme: Prokurist Pascale Watermann verweist darin auf einen aktuellen Beschluss des Verwaltungsgerichts Gießen. Letzteres hat einem Antrag der AfD-Fraktion des Landkreises Gießen auf Erlass einer einstweiligen Anordnung stattgegeben. Zuvor wollte die Rechtsaußen-Partei noch vergeblich das Bürgerhaus von Lich (Vorort von Gießen) anmieten, um dort einen Bürgerdialog abzuhalten.

Zunächst hatte die Stadt Lich der AfD abgesagt — mit der Begründung, die öffentliche Sicherheit und Ordnung könnte durch mögliche Gegendemonstrationen gefährdet sein. Das hielt das Verwaltungsgericht jedoch für spekulativ. In der Folge wurde die Stadt Lich verpflichtet, der AfD-Fraktion einen Veranstaltungsort zur Verfügung zu stellen. Dessen ungeachtet bleiben Subway To Sally und das Konzertbüro Bahl stabil — mit der „Eisheiligen Nacht“ am 20. Dezember in Wetzlar.

