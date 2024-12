METAL HAMMER Podcast Folge 94 mit Subway To Sally

Foto: Heilemania. All rights reserved.

Back In Black – das Metal-Update

Zum Jahresende dreht 2024 durch: Iron Maiden benennen Simon Dawson als Nachfolger ihres Schlagzeugers Nicko McBrain – der Abschied gerät emotional.

Aus Gerüchten werden harte Fakten: Guns N’ Roses kommen 2025 auf Tournee und machen Halt in Wacken.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Grundeis EVERY SECOND AN OCEAN

Mörk Gryning FASORNAS TID

Hexenbrett DRITTE BESCHWÖRUNG: DEM TEUFEL EINE TOCHTER

Dominum THE DEAD DON’T DIE

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Subway To Sally veröffentlichen ihr neues Album POST MORTEM. METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Michael „Bodenski“ Boden und Simon Michael Schmitt.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 27.12.2024. Dann mit dem großen Jahresrückblick! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

—

