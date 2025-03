auch interessant

METAL HAMMER: Holger, coole Sache, dass ihr euren Ski- und Snowboard-Ableger wiederbelebt. Warum fiel die Wahl dabei auf Mayrhofen?

Holger Hübner: Nach drei Jahren in Kärnten bis 2018 war es ein langgehegter Wunsch, wieder ein Event in dieser Form nach der Pandemie umsetzen zu können. Mit dem Tourismusverband Mayrhofen haben wir den perfekten Partner an unserer Seite gefunden. Mayrhofen hat uns mit offenen Armen willkommen geheißen, die Resonanz war überaus euphorisch, und die Möglichkeiten vor Ort sind grandios, sodass wir das Beste für unsere Fans liefern können – wie auch mit unseren anderen Veranstaltungen wie Full Metal Holiday oder Full Metal Cruise. Die Trilogie geht weiter!

MH: Hast du dich selbst schon vor Ort von den Vorzügen Mayrhofens überzeugen können?

Empfehlung der Redaktion Full Metal Mayrhofen 2025 Heavy Metal Beim Full Metal Mayrhofen Festival Ende März 2025 vereinen sich die Traditionen des Zillertals mit der Leidenschaft der Metalheads. Die Running Order steht nun fest. HH: Ja klar, auf jeden Fall. Es ist natürlich immer wichtig, sich alles vorher anzuschauen – von den Hotels, dem Ort und den Menschen, der Region allgemein, natürlich auch die Locations wie den Brück’n Stadl oder den Waldfestplatz und das komplette Drumherum. Was kann man am besten machen, wo fühlen sich die Fans wohl, was funktioniert gut mit Unterkünften, Restaurants, Bars? Das ganze Paket muss einfach stimmen! Da waren wir natürlich von den Vorzügen von Mayrhofen sehr angetan und gleich Feuer und Flamme, dort sofort zu starten. Dazu gibt es noch oben auf dem Berg die Stieralm und die Kasermandl-Alm – ein Traum!

Stieralm und Kasermandl-Alm

MH: Wird es auch wieder eine Bühne auf einem Berg geben, oder spielt sich alles im Ort ab?

HH: Wie schon in Kärnten sind wir auch in Raum Mayrhofen auf den Bergen tätig. Und Stieralm und Kasermandl-Alm sind perfekt – aber nicht nur für Musik, auch Yoga, Bands und DJs wie DJ Hüby aus Wacken und Otti vom Headbangers Ballroom. Das ist das volle Sorglospaket, sodass man eine geile Party hat. Wir freuen uns darauf, unsere Künstler auch auf dem Berg präsentieren zu können. Die meisten Bands auf dem Line-up sind schon online, es kommen aber auch noch einige hinzu sowie Überraschungen. Immer schön full-metal-mayrhofen.com im Auge behalten und die Running Order checken!

