Metalhead-Bürgermeister überreicht Judas Priest Stadtschlüssel

Judas Priest @ Arena Nürnberg, 04.07.2024
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Judas Priest erhielten die Stadtschlüssel zu Albuquereque in New Mexico. Die Übergabe fand am 23. Oktober vor ihrem Konzert statt.
Am 23. Oktober überreichte Bürgermeister Tim Keller Judas Priest symbolisch die Stadtschlüssel von Albuquerque. Auf den Sozialen Medien postete die Band ein Video, auf dem sie mit den Schlüsseln posiert. Die Auszeichnung fand vor ihrem Konzert am 23. Oktober im Isleta Amphitheater in Albuquerque statt. Ein Video dazu ist unten zu sehen.

Eine symbolische Würdigung

Unter ihrem Beitrag auf Instagram schrieben Judas Priest: „Am Donnerstag, den 23. Oktober wurde den Jungs von Judas Priest der Schlüssel der Stadt Albuquerque, New Mexico durch den Metal-Bürgermeister Tim Keller verliehen. Danke an den Bürgermeister, sein Team und alle Metal-Verrückten von Albuquerque!“

Die Verleihung eines Stadtschlüssels hat überwiegend symbolische Bedeutung. Es ist ein Zeichen des Vertrauens und der Würdigung. In den letzten anderthalb Jahren hatte Keller auch Schlüssel an Mitglieder von Testament, Jeff Becerra (Posessed), Max Cavalera (Soulfly) und Bruce Dickinson (Iron Maiden) vergeben.

Der Metal-Bürgermeister

Keller, der in Albuquerque geboren und aufgewachsen ist, ist bekannt als Metalhead und wurde schon häufig in Bandshirts gesichtet. Doch nicht nur in seiner Freizeit zeigt er offen seine musikalische Leidenschaft: Auch auf der Bühne trug er bereits ein „Big Four“- und ein Trivium-Shirt. 2019 unterzeichnete er ein Gesetz, während er einen Pantera-Weihnachtspullover trug.

2024 luden Ministry ein Bild von Keller auf ihren Instagram-Kanal hoch. Darauf ist Keller zu sehen, wie er ein Ministry-Shirt trägt und die Pommesgabel zeigt. Die Band schrieb dazu: „Albuquerques Bürgermeister Tim Keller repräsentiert Ministry beim nationalen demokratischen Kongress.“

Bereits 2018 durfte Keller Anthrax auf der Bühne ankündigen, ein Jahr zuvor hielt er eine Ansprache bei einem Trivium Konzert. Dem Albuquerque Journal erzählte Keller, seine Lieblings-Band sei Sepultura. „Sepultura sind toll. Ihre Musik ist Musik der Selbstbestimmung.“

Das Konzert in Albuquerque war für Judas Priest eines der letzten drei Konzerte ihrer aktuellen Tournee mit Alice Cooper durch Nordamerika und Kanada. Der krönende Abschluss fand am 26. Oktober in Houston in Texas statt.

