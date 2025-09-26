Die ‘War Pigs – Charity Version’ von Ozzy Osbourne in Zusammenarbeit mit den weltweit verehrten Metal-Ikonen Judas Priest ist am Freitag erschienen. Sämtliche Erlöse gehen an die Glenn Tipton Parkinson’s Foundation und Cure Parkinson’s.

Dieser emotional aufgeladene Release vereint die Titanen des britischen Heavy Metal Judas Priest und Ozzy Osbourne ein letztes Mal in einem Projekt, das aus Freundschaft, gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Ziel entstand, den Kampf gegen Parkinson zu unterstützen – eine Herzensangelegenheit für beide Bands.

Ursprünglich als Tribute-Video für Ozzy und Black Sabbath gedacht, nachdem Judas Priest aufgrund von Verpflichtungen beim 60. Jubiläumskonzert der Scorpions in Hannover nicht am Aston Villa-Auftritt teilnehmen konnten, gewann das Projekt schnell an Bedeutung und Kraft. Auf Anregung von Judas Priest, das Tribute in eine vollwertige Charity-Single zu verwandeln, sprang die Idee sofort bei Sharon und Ozzy Osbourne an.

Mit Gitarrenbeiträgen von Glenn Tipton, der trotz seines Kampfes mit Parkinson spielt, sowie den abwechselnden Gesangslinien von Rob Halford und Ozzy Osbourne entstand eine rohe, mitreißende und tief bewegende Version des ikonischen ‘War Pigs’.

—

