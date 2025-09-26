Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Judas Priest veröffentlichen ‘War Pigs’ mit Ozzy Osbourne

Video thumbnail for youtube video crmdegnqip8
von
‘War Pigs’ vereint die ikonischen Stimmen von Rob Halford und Ozzy Osbourne zu einem letzten Tribut.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Die ‘War Pigs – Charity Version’ von Ozzy Osbourne in Zusammenarbeit mit den weltweit verehrten Metal-Ikonen Judas Priest ist am Freitag erschienen. Sämtliche Erlöse gehen an die Glenn Tipton Parkinson’s Foundation und Cure Parkinson’s.

Dieser emotional aufgeladene Release vereint die Titanen des britischen Heavy Metal Judas Priest und Ozzy Osbourne ein letztes Mal in einem Projekt, das aus Freundschaft, gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Ziel entstand, den Kampf gegen Parkinson zu unterstützen – eine Herzensangelegenheit für beide Bands.

Ursprünglich als Tribute-Video für Ozzy und Black Sabbath gedacht, nachdem Judas Priest aufgrund von Verpflichtungen beim 60. Jubiläumskonzert der Scorpions in Hannover nicht am Aston Villa-Auftritt teilnehmen konnten, gewann das Projekt schnell an Bedeutung und Kraft. Auf Anregung von Judas Priest, das Tribute in eine vollwertige Charity-Single zu verwandeln, sprang die Idee sofort bei Sharon und Ozzy Osbourne an.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Mit Gitarrenbeiträgen von Glenn Tipton, der trotz seines Kampfes mit Parkinson spielt, sowie den abwechselnden Gesangslinien von Rob Halford und Ozzy Osbourne entstand eine rohe, mitreißende und tief bewegende Version des ikonischen ‘War Pigs’.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

black sabbath Charity Coverversion Glenn Tipton judas priest Ozzy Osbourne Parkinon War Pigs
Rob Halford: TURBO wollten viele in den Müll werfen
Rob Halford mit Judas Priest in der Münchener Olympiahalle (13.7.2025)
Rob Halford hat sich daran zurück erinnert, wie das klassische Judas Priest-Album TURBO anno 1986 aufgenommen wurde.
Kommendes Jahr feiern Judas Priest die Jubiläen zweier Studioalben: 2026 wird TURBO 40 Jahre alt, und SAD WINGS OF DESTINY 50 Jahre. Im Interview beim britischen Radiosender Planet Rock sinnierte Frontmann Rob Halford darüber, welche Songs davon die Heavy-Metaller dann live spielen könnten. Im Zuge dessen kam der 74-Jährige darauf zu sprechen, wie TURBO vielen Leute 1986 gegen den Strich ging. Unterschiedliche Atmosphären "Heute hat man 30.000 Metal-Fans, die allesamt ,I’m your turbo lover‘ singen", merkt Rob Halford an. "Aber als die Platte veröffentlicht wurde, wollte jeder sie in den Mülleimer werfen. ,Was ist das? Das ist kein Metal!‘ Wie…
Weiterlesen
Zur Startseite