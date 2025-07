Judas Priest covern ‘War Pigs’ von Black Sabbath

Ozzy Osbourne und Black Sabbath verabschieden sich an diesem Samstag, den 5. Juli 2025, in Birmingham bekanntlich von der Live-Bühne. Leider nicht mit von der Partie sein werden Judas Priest — die Heavy Metal-Götter waren zuvor schon eine andere Verpflichtung eingegangen. Aber Rob Halford und Co. wollten es sich nicht nehmen lassen, ihren Kollegen Tribut zu zollen. Daher haben sie den PARANOID-Klassiker ‘War Pigs’ aus dem Jahr 1970 gecovert.

Mieses Timing

„Wir fühlen uns geehrt, unsere Liebe für Ozzy und Black Sabbath mit unserer Hommage an ‘War Pigs’ zu zeigen“, kommentieren Judas Priest ihre Aktion in den Sozialen Medien. „Diesen Song spielen wir bei jeder Show auf der ganzen Welt, und die Fans singen mit und bekräftigen damit ebenfalls ihre Liebe zum legendären Prinzen der Dunkelheit.“ Rob Halford gab bereits im Mai in einem Interview mit dem britischen Metal Hammer zu Protokoll, dass er „total am Boden zerstört“ sei, weil Judas Priest nicht in Birmingham auf der Bühne stehen werden.

Das Quintett zelebriert stattdessen am selben Tag das 60. Jubiläum der Scorpions in Hannover. „Ich hatte keine Ahnung, dass die Sache in Birmingham passiert. Scorpions und Judas in Hannover — das wurde alles angekündigt und war eine große Nummer. Und plötzlich kriege ich diesen Anruf, bei dem mich Sharon fragt: ‚Robbie, ich weiß, du hast diesen Gig mit den Scorpions. Aber würdest du es in Erwägung ziehen, rüberzukommen und eine Sache mit Ozzy und Jungs zu machen? Er würde dich liebend gerne dabei haben.“

