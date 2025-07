Linkin Park live in Düsseldorf: Setlist, Anfahrt, Wetter, Zeiten

Linkin Park treten am Dienstag (1. Juli 2025) im Rahmen der „From Zero World Tour 2025“ in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena auf. Hier alle wichtigen Infos zum Gig mit der neuen Sängerin Emily Armstrong.

Tickets

Das Linkin Park-Konzert ist ausverkauft. Vereinzelt sind Resale-Tickets, das heißt Eintrittskarten, die von Fans an Fans weiterverkauft werden, über Ticketmaster erhältlich. Der Ticketpreis bewegt sich von 113 Euro bis zu 265 Euro; Stehplätze sind derzeit im Resale nicht erhältlich.

Support-Bands und Spielzeiten

Linkin Park werden begleitet von den Supportacts JPEGMafia und Architects.

Der Einlass ist ab 16 Uhr, das Vorprogramm startet gegen 18:50 Uhr mit JPEGMafia. Architects betreten gegen 19:35 Uhr die Bühne. Um circa 20:50 Uhr kann mit dem Beginn des Linkin Park-Konzerts gerechnet werden. Dieses wird rund anderthalb Stunden andauern.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Setlist Linkin Park

Auch wenn es vorab keine offizielle Setlist gibt, könnte der Abend (angelehnt an vorherige Konzerte) laut Setlist.fm ungefähr derart aussehen, wenngleich sich Details während der laufenden Linkin Park-Tournee immer wieder ändern:

Somewhere I Belong

Crawling

New Divide

The Emptiness Machine

Points Of Authority

Lying From You

The Catalyst

Burn It Down

Two Faced

Waiting For The End

Castle Of Glass

Joe Hahn Solo

When They Come For Me / Remember The Name

Given Up

Over Each Other

One Step Closer

Lost

Breaking The Habit

What I’ve Done

Overflow

Leave Out All The Rest

Numb

In The End

Faint

Papercut

A Place For My Head

Heavy Is The Crown

Bleed It Out

Wetter

Am Tag des Konzerts wird sonniges und sehr warmes Wetter erwartet. Zur Mittagszeit sollen die Temperaturen auf bis zu 36 Grad steigen und auch während der Show am Abend weitgehend erhalten bleiben. Erst ab etwa 22 Uhr kühlt es langsam auf rund 29 Grad ab. Regen ist nicht in Sicht.

Anfahrt & Parken

Merkur Spiel-Arena

Arena-Straße 1

40474 Düsseldorf

Die Merkur Spiel-Arena ist am einfachsten über die U-Bahnlinie U78 Richtung D-Merkur Spiel-Arena/Messe Nord erreichbar. Von der Endhaltestelle aus sind es circa sieben Minuten zu Fuß bis zur Arena. Als Alternative könnte ihr die Buslinie 722 bis zur Station D-Stadthalle nehmen. Von dort aus sind es 14 Minuten zu Fuß.

Die Arena ist mit dem Auto aus südlicher Richtung am besten über den Kennedydamm oder die B1, und aus westlicher Richtung über A44 erreichbar. Aus Norden bietet sich die B8 an, während es über Osten mit der B7 am einfachsten ist (alle Ausfahrt Beckbuschstraße).

Es stehen allen Konzertbesuchenden die Parkplätze P1 und P2 zur Verfügung, Parkplatz P7 ist VIP-Ticketbesitzer vorenthalten. Zu Fuß sind es circa 20 Minuten von den Parkplätzen P1 und P2 bis zur Arena. Insgesamt verfügt das Areal über 20.000 Parkmöglichkeiten.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.